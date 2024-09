Φον ντερ Λάιεν για επιστολή Μητσοτάκη: Στόχος της νέας Κομισιόν οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας

Στόχος της νέας Επιτροπής είναι να χαμηλώσει τις τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη, οι οποίες είναι υψηλότερες σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Ευωρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα με τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ, σχετικά με την υποστήριξη για την ενεργειακή ασφάλειας της Ουκρανίας τον ερχόμενο χειμώνα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η κ. Φον ντερ Λάιεν ρωτήθηκε για την επιστολή που έστειλε στην Επιτροπή ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της οποίας ζητείται μία ευρωπαϊκή λύση στις στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας, που οδηγούν σε μεγάλες αποκλίσεις στην τιμή του ηλεκτρικού μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η πρόεδρος της Κομισιόν απάντησε ότι, πράγματι, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας, όπως για παράδειγμα, η πίεση της κλιματικής αλλαγής στα ενεργειακά συστήματά μας, καθώς και η ανάγκη μίας καλύτερης διασύνδεσης εντός της ΕΕ και των γειτόνων της. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, όντως, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά «μικρό».

«Συνολικά γνωρίζουμε ότι έχουμε στην Ευρώπη, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, διαρθρωτικά πολύ υψηλές τιμές ενέργειας και ένας πολύ σαφής στόχος της νέας Επιτροπής -κάτι το οποίο περιγράφεται και στην έκθεση Ντράγκι- είναι να χαμηλώσει διαρθρωτικά τις τιμές της ενέργειας», είπε η κ. Φον ντερ Λάιεν.

Our support to Ukraine’s energy security since Feb 2022 reaches at least €2 bn.



Today we make another €160 mn available for this winter.



Including close to €100 mn from the proceeds of frozen Russian assets in the EU.



Russia must pay for the destruction it caused.