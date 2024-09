Καμπανάκι IEA για Ουκρανία-Μολδαβία τον χειμώνα

Η Ουκρανία κινδυνεύει να παγώσει αυτόν τον χειμώνα μετά τις μαζικές καταστροφές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, που τέθηκαν στο στόχαστρο των ρωσικών στρατευμάτων, προειδοποιεί σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), ο οποίος ανησυχεί επίσης για τη Μολδαβία και καλεί τις δυτικές χώρες να βοηθήσουν αυτές τις δύο χώρες.

"Το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα επιβίωσε τους δύο τελευταίους χειμώνες (...) αλλά αυτός ο χειμώνας θα είναι, μακράν η πιο σκληρή μέχρι σήμερα δοκιμασία του", δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΔΟΕ Φατίχ Μπιρόλ σε έκθεση που δημοσιοποιείται σήμερα, ο οποίος εξέφρασε φόβους πως η αναγγελθείσα διακοπή στα τέλη του 2024 της διέλευσης ρωσικού φυσικού αερίου από την Ουκρανία απειλεί τη Μολδαβία με σοβαρές ενεργειακές ελλείψεις.

Ukraine’s energy system has made it through the past 2 winters thanks to its people’s courage & the support of its partners



But this winter will be its sternest test yet - one it can’t afford to fail. The implications go well beyond the energy sector ➡️https://t.co/CSr0yqOJkD pic.twitter.com/U14zlUojXG