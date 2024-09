Ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στο ουκρανικό οχυρό του Βούλενταρ

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να επιτίθενται στην πόλη Βούλενταρ στην ανατολική Ουκρανία, ένα προπύργιο που αντιστεκόταν στη ρωσική επίθεση από την αρχή του πολέμου το 2022, σύμφωνα με Ρώσους μπλόγκερ που ασχολούνται με τον πόλεμο και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ρωσικές μονάδες εισήλθαν στο Βούλενταρ -η έφοδος στην πόλη ξεκίνησε», σύμφωνα με τον Γιούρι Ποντολιάκα, ουκρανικής καταγωγής φιλορώσο μπλόγκερ που ασχολείται με τον πόλεμο. Πολλοί φιλορώσοι μπλόγκερ που γράφουν για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου επιβεβαίωσαν την επίθεση.

Ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η πόλη στην περιοχή του Ντονέτσκ, που κάποιοι χαρακτηρίζουν οχυρό λόγω της αντίστασής της στη ρωσική επίθεση, περικυκλώθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις και ότι διεξάγονται μάχες στα ανατολικά του οικισμού.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει διασταυρωθεί, δείχνουν μια πόλη να δέχεται σφοδρά πυρά από δυνάμεις του πυροβολικού.

Οι ρωσικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία προήλασαν με τον ταχύτερο ρυθμό των δύο τελευταίων ετών τον Αύγουστο, σύμφωνα με ευρέως διαθέσιμους χάρτες, παρόλο που η ουκρανική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ είχε στόχο να αναγκάσει τη Μόσχα να εκτρέψει αλλού στρατεύματα.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία κατέβαλε προσπάθειες για να καταλάβει ουκρανικές θέσεις κοντά στην Παβλίβκα και το Βούλενταρ, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν υπήρχε άμεσα σχόλιο από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Dear Friends, Unfortunately, Russians broke through the defence line in Vuhledar. Please pray about our soldiers to stay alive and well and survive this extremely difficult and uneven combat. Praying for Archangel Michael’s shield 🛡 and of course donating for more drones pic.twitter.com/MbQ80eKUv3

NEWS UPDATE: STORMING OF VUHLEDAR HAS BEGUN, 0030 SEP 24th 2024

During the evening reports came that RuAF had begun advancing into eastern Vuhledar/Ugledar from the Dacha area east of the city. Since the Russians have secured a foothold in the city they will probably continue… pic.twitter.com/J87BySYAFr