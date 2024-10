Ισραήλ: Σύλληψη πέντε μελών του ISIS, σχεδίαζαν χτύπημα στο Τελ Αβίβ

Η ισραηλινή αστυνομία και η υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ απέτρεψαν σχέδιο πέντε Αράβων Ισραηλινών πολιτών να πραγματοποιήσουν επίθεση με αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά στο εμπορικό κέντρο Aζριέλι του Τελ Αβίβ, στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Οι πέντε, κάτοικοι Tαϊμπέχ στο κεντρικό Ισραήλ, σχημάτισαν μια τρομοκρατική ομάδα συμμαχική στον ISIS, τη φανατική τζιχαντιστική οργάνωση που προέρχεται από το Ιράκ και τη Συρία.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από μυστική έρευνα που διήρκεσε ένα μήνα. Οι αρχηγοί του πυρήνα ονομάζονται Mαχμούντ Αζάμ και Iμπραήμ Σεΐκ Γιουσέφ, οι οποίοι στρατολόγησαν τους Σαγιέντ Μασάρουα, Αμπντουλάχ Μπαρανσί και Αμπντέλ Καρίμ Μπαρανσί.

The officers of the central unit, the Gideon's fighters and the Shin Bet thwarted a deadly attack in Azrieli Mall in Tel Aviv that was planned by 5 terrorists residents of the of Taybeh who established a terrorist infrastructure associated with ISIS. Watch their arrest: pic.twitter.com/T4mpAtIBoA