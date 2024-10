Λίβανος: 21 νεκροί από ισραηλινό χτύπημα σε χριστιανικό χωριό

Ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή που έπληξε το μικρό χωριό Αϊτού, στα βουνά του βορείου Λιβάνου.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το ισραηλινό πλήγμα, επιβεβαίωσε και το υπουργείο Υγείας της χώρας, προσθέτοντας ότι διεξάγονται τεστ DNA για να ταυτοποιηθούν τα θύματα.

Το Αϊτού είναι χριστιανικό χωριό Μαρωνιτών, με πολλές εκκλησίες και μόνιμο πληθυσμό περίπου χιλίων κατοίκων.

Ωστόσο, πιστεύεται ότι υπάρχει και αριθμός ανθρώπων που εκτοπίστηκαν εκεί λόγω του πολέμου στη χώρα.

Μέχρι στιγμής το επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο ήταν στον νότο, στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα και στα προάστια της Βηρυτού. Τώρα για πρώτη φορά σημειώνεται χτύπημα στον βορρά της χώρας.

