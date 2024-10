Η «προβληματική» Boeing θα αντλήσει 35 δισ. δολ.

Η Boeing σχεδιάζει να αντλήσει από την αγορά έως και 25 δισ. δολ., σύμφωνα με ανακοίνωση, καθώς ο αμερικανικός κολοσσός στην αεροναυπηγική προσπαθεί να στηρίξει τον ισολογισμό του καθώς πολιορκείται από παρατεταμένη απεργία, υπό την ομπρέλα του μεγαλύτερου συνδικάτου των εργαζομένων.

Η Boeing, όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ενημερώνει τους επενδυτές ότι σκοπεύει να εκδώσει ομόλογα ή μετοχές ώστε η εταιρεία να έχει «ευελιξία προκειμένου να αναζητήσει μια ποικιλία κεφαλαιακών επιλογών όπως απαιτείται για να υποστηρίξει τον ισολογισμό της σε βάθος 3ετίας».

Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει μια «συμπληρωματική σύμβαση πιστωτικής γραμμής» 10 δισ. δολ. με μια κοινοπραξία δανειστών.

Το ντιλ έκλεισε με την Bank of America, τη Citibank,, την Goldman Sachs και την JPMorgan Chase ως χείρα βοηθείας για τον «προβληματικό» ισολογισμό της Boeing.

Η συγκέντρωση κεφαλαίων έρχεται σε μια περίοδο που η απεργία των εργαζομένων της Boeing μπαίνει στον δεύτερο μήνα της.

