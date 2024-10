Τσεκούρι σε 17.000 θέσεις εργασίας από τη Boeing

Η Boeing θα περικόψει περίπου 17.000 θέσεις εργασίας και θα καθυστερήσει την πρώτη παράδοση του αεροσκάφους 777X, καθώς η κατασκευάστρια εταιρεία αντιμετωπίζει αυξανόμενες απώλειες εσόδων και τις επιπτώσεις μιας εβδομαδιαίας απεργίας του μεγαλύτερου εργατικού σωματείου της.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, o διευθύνων σύμβουλος Κέλι Όρτμπεργκ ανακοίνωσε τις περικοπές, που αντιστοιχούν στο 10% του εργατικού δυναμικού της, σε μήνυμά του προς το προσωπικό την Παρασκευή. «Η επιχείρησή μας βρίσκεται σε δύσκολη θέση», δήλωσε.

Τα οικονομικά προβλήματα έχουν κλιμακωθεί στην Boeing από την αρχή του έτους, όταν ένα πάνελ πόρτας έσκασε από ένα από τα αεροσκάφη 737 Max κατά τη διάρκεια μιας επιβατικής πτήσης. Οι ρυθμιστικές αρχές απαίτησαν την επιβράδυνση της παραγωγής για να διορθωθούν τα προβλήματα ποιότητας, γεγονός που μείωσε το ποσό των μετρητών που εισρέουν στην εταιρεία.

Τον περασμένο μήνα, 33.000 εργαζόμενοι έκαναν απεργία στα εργοστάσια της Boeing στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, αφού τα μέλη του συνδικάτου των μηχανικών απέρριψαν με συντριπτική πλειοψηφία μια νέα σύμβαση. Η στάση εργασίας σταμάτησε την παραγωγή των αεροσκαφών 767 και 777 της εταιρείας, μειώνοντας περαιτέρω τα έσοδα, επιβαρύνοντας τους προμηθευτές και τους πελάτες της.

Ο οίκος αξιολόγησης χρέους S&P προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα για πιθανή υποβάθμιση των ομολόγων της Boeing σε καθεστώς σκουπιδιών. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η εταιρεία θα επιδιώξει να αντλήσει τουλάχιστον 10 δισ. δολάρια σε νέα ίδια κεφάλαια για να στηρίξει την οικονομική της θέση.

