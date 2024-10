ΗΠΑ: Πώς τo εκλογικό Τραμπ-trading τορπιλίζει το ευρώ

Η ζήτηση για το δολάριο αυξάνεται σημαντικά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες αγγίζοντας υψηλό 2,5 μηνών. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε ένα ράλι ενόψει των αμερικανικών εκλογών και αυτή η τάση είναι πιθανό να συνεχιστεί, σύμφωνα με δηλώσεις στρατηγικών αναλυτών της JPMorgan Chase & Co.

Οι πιο δημοφιλείς συναλλαγές για τοποθετήσεις στο αμερικανικό δολάριο στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης συνδυάζονται με την πώληση των δολαρίων Σιγκαπούρης και Αυστραλίας, σημάδι ότι οι επενδυτές αντισταθμίζουν την έκθεση σε νομίσματα που συνδέονται με την Κίνα.

Υπάρχει επίσης ισχυρή ζήτηση για αγορά του δολαρίου έναντι του μεξικανικού πέσο και του ευρώ, σύμφωνα με τους αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας.

Η αναταραχή των αγορών οδήγησε τη JPMorgan να αναβαθμίσει τη θέση του δολαρίου σε σύσταση «ουδέτερη» από «αρνητική», μετά το χειρότερο τρίμηνο του αμερικανικού νομίσματος από τα τέλη του περασμένου έτους. Η κίνηση αυτή έδωσε το περιθώριο στους traders να προσθέσουν θέσεις αγοράς πριν από τις εκλογές.

«Το εκλογικό trading είναι εδώ», έγραψαν οι στρατηγοί αναλυτές της JPMorgan. «Παρά το αγοραστικό ενδιαφέρον για το δολάριο μέχρι στιγμής τον Οκτώβριο, η συνολική καθαρή εικόνα τοποθετήσεων στο πράσινο νόμισμα φαίνεται ακόμα αρκετά ουδέτερη. Υπάρχει, δηλαδή, περιθώριο για μεγαλύτερο εκλογικό hedging τις επόμενες δύο εβδομάδες».

Εκτιμούν ότι οι τοποθετήσεις σε ανοδικά calls για το δολάριο είναι σχεδόν δύο τυπικές αποκλίσεις μακριά από τα κανονικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Συναλλαγών ΣΜΕ Εμπορευμάτων, οι παίκτες έχουν κλείσει πλήρως τις καθαρές short θέσεις που συσσώρευσαν τον Ιούλιο. «Το κατάστρωμα είναι καθαρό από παλιές θέσεις ενόψει των αμερικανικών εκλογών», έγραψε ο επικεφαλής στρατηγικής FX της Societe Generale, Κιτ Τζουκς.

Η JPMorgan αναφέρθηκε επίσης και στην ανοδική πορεία των πωλήσεων ευρώ με ορισμένες επιλογές πώλησης που στοχεύουν το ευρώ να κοιτούν υποτίμηση προς την ισοτιμία 1:1 έναντι του δολαρίου.

Ο κίνδυνος να υποχωρήσει το ευρώ στο λεγόμενο parity αυξάνεται καθώς ο υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επεκτείνει τους δασμούς των ΗΠΑ πέρα από την Κίνα στην Ευρώπη, εάν κερδίσει τις εκλογές.

«Βλέπουμε τα περιθώρια για short θέσεις στην ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να συνεχίσουν να χτίζονται», έγραψαν οι αναλυτές στρατηγικής της JPMorgan.

Το ευρώ θα μπορούσε να πέσει 10% εάν επικρατήσει ο Τραμπ και φέρει δασμούς με την ΕΕ και φορολογικές περικοπές, προειδοποιούν αναλυτές της Goldman Sachs.

Μια νίκη Τραμπ τον επόμενο μήνα θα μπορούσε να είναι άσχημα νέα για το ευρώ, ειδικά εάν οι Ρεπουμπλικάνοι σαρώσουν καθαρά στο Καπιτώλιο.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs προέβλεψαν ότι το ευρώ θα μπορούσε να πέσει έως και 10% σε ένα σενάριο στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ βγαίνει νικητής στις 5 Νοεμβρίου και επιβάλλει εκτεταμένους δασμούς και μειώνει τους εσωτερικούς φόρους.

Το ευρώ επί του παρόντος βρίσκεται στα 1,0827 δολάρια, επομένως μια πτώση 10% σημαίνει ότι θα πέσει κάτω από την ισοτιμία 1:1 έναντι του δολαρίου, όπως έγινε πριν από δύο χρόνια.

