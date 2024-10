ΔΝΤ: Οι αγορές υποτιμούν τους γεωπολιτικούς κινδύνους

Υπάρχει μια ανησυχητική αποσύνδεση μεταξύ υψηλού γεωπολιτικού κινδύνου και των αγορών, σύμφωνα με το νέο World Economic Outlook του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), μειώνει τις προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη και προειδοποιεί για αυξανόμενους κινδύνους.

Το Ταμείο προειδοποιεί ότι συσσωρεύονται τρωτά σημεία στο χρηματοοικονομικό σύστημα, καθώς οι αγορές ενδέχεται να υποτιμούν τους κινδύνους από τις πολεμικές συγκρούσεις και τις επερχόμενες εκλογές.

Στο Global Financial Stability Report, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι υπάρχει μια «διευρυνόμενη αποσύνδεση» μεταξύ της «αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας — που απορρέει από συνεχιζόμενες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αβέβαιες μελλοντικές πολιτικές νεοεκλεγμένων κυβερνήσεων- και της χαμηλής διακύμανσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

