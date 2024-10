Αλβανία: Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος Ιλίρ Μέτα

Ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα συνελήφθη από την αστυνομία για καταγγελίες διαφθοράς, ανακοίνωσαν το κόμμα του, ο εκπρόσωπος και ο δικηγόρος του.

Ο Τέντι Μπλούσι, εκπρόσωπος του Μέτα, χαρακτήρισε τη σύλληψη «ακατάλληλη», λέγοντας ότι αυτή «θα καταδικαστεί από όλους τους πατριώτες και έντιμους Αλβανούς».

Ο Μπλούσι αναφερόταν σε εικόνες που προβλήθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπου φαίνονται αστυνομικοί φορώντας μάσκες να σταματούν ένα μαύρο αυτοκίνητο και να βγάζουν έξω τον Μέτα, ο οποίος αντιστέκεται της σύλληψης.

🇦🇱 Albania's former president and prime minister, Ilir Meta, was arrested today.



Meta is the leader of the Freedom Party, the third-largest in Albania.



With Meta’s arrest, all major opposition leaders, including the Democratic Party’s Sali Berisha, have now been arrested. pic.twitter.com/yKDYZS7vHY