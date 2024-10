Γερμανία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που σέρβιρε... πίτσα με κοκαΐνη

Μια πιτσαρία στο Ντίσελντορφ πιάστηκε στα πράσα να σερβίρει πίτσα με... κοκαΐνη, υπό την κωδική ονομασία «πίτσα Νο. 40», μεταδίδει η Deutsche Welle.

Kαι μάλιστα πρόκειται για «ένα από τα πιο ευπώλητα πιάτα του εστιατορίου», όπως ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

Ο 36χρονος υπεύθυνος του καταστήματος συνελήφθη, ωστόσο πρόλαβε να πετάξει από το παράθυρο μια τσάντα γεμάτη ναρκωτικά μόλις η αστυνομία χτύπησε την πόρτα του. Η τσάντα «έπεσε στα χέρια μας», είπε ο αστυνομικός.

