Ποιες εγκαταστάσεις του Ιράν μπήκαν στο στόχαστρο, ερώτημα η απάντηση

Το Ιράν διαμήνυσε το Σάββατο ότι είναι υποχρεωμένο να υπερασπιστεί τον εαυτό του με την επίθεση που πραγματοποίησε το Ισραήλ σε στρατιωτικούς στόχους σε διάφορα σημεία της ιρανικής επικράτειας ως απάντηση στο μπαράζ πυραύλων που εξαπέλυσε η Τεχεράνη νωρίτερα τον Οκτώβριο.

«Το Ιράν έχει δικαίωμα και καθήκον να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια σε ξένες επιθετικές ενέργειες» ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, επικαλούμενο το Άρθρο 51 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών.

Ωστόσο, το ιρανικό καθεστώς δεν δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε άμεση απάντηση.

Το Ισραήλ άφησε να εννοηθεί ότι είναι έτοιμο για πιθανή ιρανική απάντηση αλλά προειδοποίησε το Ιράν να μην το επιχειρήσει. «Αν το καθεστώς του Ιράν κάνει το λάθος να ξεκινήσει νέο γύρο κλιμάκωσης, θα είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε» τόνισε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Ντάνιελ Χαγκάρι το Σάββατο το πρωί, μετά την ολοκλήρωση της τετράωρης επιχείρησης.

Το ιρανικό κρατικό δίκτυο Tansim μετέδωσε αρχικά ότι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις. Ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε αργότερα στους τέσσερις.

Σύμφωνα με δύο ιρανούς αξιωματούχους που μίλησαν στους New York Times, ένας από τους στόχους των επιθέσεων ήταν το πυραυλικό σύστημα αεράμυνας S-300 του διεθνούς αεροδρομίου Ιμάμ Χομεϊνί κοντά στην Τεχεράνη.

Τουλάχιστον τρεις πυραυλικές βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης χτυπήθηκαν, σύμφωνα με ανώνυμους αξιωματούχους.

Ισραηλινά drones επιτέθηκαν επίσης τη στρατιωτική βάση Παρτσίν στα περίχωρα της Τεχεράνης, ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενοι αξιωματούχους. Με βάση της πηγές της εφημερίδας, ένα από τα drone χτύπησε τη βάση ενώ τα άλλα καταρρίφθηκαν.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι το Ιράν διεξάγει στην Παρτσίν δραστηριότητες που συνδέονται με το πρόγραμμα απόκτησης πυρηνικών όπλων.

The IDF releases a video showing F-15 fighter jets heading out to carry out last night's strikes in Iran. pic.twitter.com/9BAjeSBP5H