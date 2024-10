Φονικές πλημμύρες έπνιξαν τη Βαλένθια, πάνω από 50 νεκροί

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που πλήττουν τη νοτιοανατολική Ισπανία, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης της Βαλένθια. Μεταξύ των νεκρών είναι και παιδιά.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ηγέτης της περιφέρειας Βαλένθια δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι βρέθηκε ένας απροσδιόριστος αριθμός πτωμάτων, αλλά δεν έδωσε αριθμό «από σεβασμό προς τις οικογένειες». Πληροφορίες κάνουν λόγο και για τουλάχιστον τρεις αγνοούμενους στη συγκεκριμένη πόλη.

Νωρίτερα, το εθνικό κυβερνητικό γραφείο για την περιοχή Καστίλλη-Λα Μάντσα δήλωσε στο ραδιοφωνικό κανάλι Cadena Ser ότι έξι άνθρωποι στην περιοχή αγνοούνται.

Ο περιφερειακός πρόεδρος της ανατολικής Βαλένθια, Κάρλος Μαζόν, δήλωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να δοθεί ακριβής αριθμός νεκρών, με πολλούς ανθρώπους να αγνοούνται ακόμη.

Στην πόλη Λετούρ 30 άνθρωποι παγιδεύτηκαν, όταν ο ποταμός που διασχίζει την πόλη φούσκωσε.

If you live in Valencia 🇪🇸, I hope God puts his hand on you and your family and that you have the protection you need.



DANA effects #DANA #Valencia #Spain pic.twitter.com/fBivmgLKEp