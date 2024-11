Τραμπ: Θα είναι χρυσή εποχή για τις ΗΠΑ, γράψαμε ιστορία

«Ηταν η μεγαλύτερη πολιτική κίνηση που υπήρξε ποτέ. Τώρα θα θεραπεύσουμε τη χώρα από τις πληγές της. Γράψαμε ιστορία σήμερα και είναι ξεκάθαρο ότι πετύχαμε την πιο φανταστική νίκη», δήλωσε ο Τραμπ.

«Είναι μια πολιτική νίκη που δεν ξαναείδε η πατρίδα μας. Θα παλέψω για εσάς, τις οικογένειές σας με κάθε ανάσα. Δεν θα σταματήσω μέχρι να δημιουργήσουμε την Αμερική που θέλουμε. Θα είναι μια χρυσή εποχή για τις ΗΠΑ. Θα κάνουμε τις ΗΠΑ μεγάλες ξανά».

«Εχουμε πρωτοφανή εντολή από τους πολίτες. Θα σας κάνω χαρούμενους για την ψήφο σας», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Η Αμερική μάς έχει δώσει μια εντολή άνευ προηγουμένου», αναφέρθηκε στην νίκη του στη Γερουσία.

«Κανείς δεν το περίμενε αυτό», είπε για τη μεγάλη νίκη του, ενώ έσπευσε να ευχαριστήσει τη σύζυγό του Μελάνια και καθένα από τα παιδιά του ξεχωριστά.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, ο Τζέι Ντι Βανς, ο υποψήφιος που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ για την αντιπροεδρία, δήλωσε: «Μόλις γίναμε μάρτυρες του μεγαλύτερου πολιτικού comeback στην Ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Πρόσθεσε ότι θα ηγηθούν του «μεγαλύτερου οικονομικού comeback» στην αμερικανική ιστορία.

