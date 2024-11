Γκεοργκίεβα: Ετοιμο να στηρίξει την Αργεντινή το ΔΝΤ

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι είχε μια «εποικοδομητική συνάντηση» με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι.

Η κα. Γκεοργκίεβα επαίνεσε την «εντυπωσιακή πρόοδο» που έχει σημειωθεί στη σταθεροποίηση της οικονομίας της Αργεντινής και την εφαρμογή μέτρων φιλικών προς τις αγορές.

Σε ανάρτησή της στο X η κα. Γκεοργκίεβα τόνισε ότι το ΔΝΤ είναι έτοιμο να στηρίξει τη χώρα της Λατινικής Αμερικής και τον λαό της για να αξιοποιήσει αυτή την πρόοδο.

