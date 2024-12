Παραιτήθηκε ο CEO της Stellantis

Η Stellantis NV ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, υπό την προεδρία του Τζον Έλκαν, αποδέχτηκε την παραίτηση του Κάρλος Ταβάρες χθες από την θέση του διευθύνοντος συμβούλου με άμεση ισχύ.

Ο διευθύνων σύμβουλος αποχωρεί νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς οι απόψεις του για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας διέφεραν από εκείνες του διοικητικού συμβουλίου και ορισμένων μετόχων, δήλωσε η εταιρεία. Ο Ταβάρες διοικούσε τη Stellantis από τότε που δημιουργήθηκε το 2021 μέσω της συγχώνευσης του ομίλου PSA, μητρικής των Peugeot και Citroën, και της Fiat Chrysler.

Η διαδικασία για τον διορισμό του νέου μόνιμου διευθύνοντος συμβούλου βρίσκεται σε καλό δρόμο. Την διαχειρίζεται μια Ειδική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2025. Μέχρι τότε, θα καθορισθεί μια νέα προσωρινή εκτελεστική επιτροπή, υπό την προεδρία του Τζον Έλκαν.

Η Stellantis επιβεβαιώνει την κατάσταση που παρουσίασε στην οικονομική κοινότητα στις 31 Οκτωβρίου 2024, σε σχέση με τα αποτελέσματα του πλήρους έτους 2024.

Η Stellantis NV είναι μία από τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο που στοχεύει να παρέχει καθαρή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή ελευθερία μετακίνησης σε όλους. Είναι περισσότερο γνωστή για το μοναδικό χαρτοφυλάκιο εμβληματικών και καινοτόμων εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move και Leasys.

Stellantis Chief Executive Carlos Tavares resigned two months after a profit warning shaved off 40% of the carmaker’s value https://t.co/46eMdo2xdt pic.twitter.com/zutMvVNnG5