Χριστουγεννιάτικη θλίψη στην αγορά του Λονδίνου

Οι λιανοπωλητές στη Βρετανία αντιμετωπίζουν την προοπτική ζοφερών χριστουγεννιάτικων συναλλαγών, μετά την πτώση της κίνησης και των επισκέψεων σε κεντρικούς δρόμους και εμπορικά πάρκα το τελευταίο δεκαπενθήμερο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Rendle Intelligence and Insights, η απόδοση στο λιανικό εμπόριο το εν λόγω διάστημα υποχώρησε -3,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Πρόκειται για γερό πλήγμα, δεδομένου ότι οι χριστουγεννιάτικες συναλλαγές του 2023 δεν κρίθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικές, σημειώνει ο Guardian.

Η Diane Wehrle, CEO της Rendle Intelligence and Insights, εξηγεί: «Οι συναλλαγές που ακολούθησαν τις δύο εβδομάδες μετά την Black Friday ήταν χειρότερες από κακές. Την πρώτη εβδομάδα η επισκεψιμότητα στα καταστήματα κατέρρευσε -9,1% ακολουθούμενη από άνοδο μόλις +7,5%, κι αυτό είναι άκρως απογοητευτικό. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των τελευταίων δύο εβδομάδων κινήθηκε κατά μέσο όρο στο -3,1% σε σύγκριση με την καταστροφική εμπορική περίοδο των περυσινών Χριστουγέννων».

Την ίδια στιγμή, με βάση τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, τον Δεκέμβριο οι εταιρείες της χώρας έκοψαν θέσεις εργασίας με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 4 ετών, εν μέσω επιβράδυνσης της ζήτησης και αύξησης του κόστους απασχόλησης.

