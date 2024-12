Πούτιν: Είμαι έτοιμος να συμβιβαστώ με τον Τραμπ για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συμβιβαστεί σχετικά με την Ουκρανία σε πιθανές συνομιλίες με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και ότι δεν έχει όρους για την έναρξη συνομιλιών με τις ουκρανικές αρχές.

Οπως θυμίζει το Reuters, ο Τραμπ, αυτοαποκαλούμενος μετρ της διαμεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνιών και συγγραφέας του βιβλίου «Trump: the Art of the Deal» του 1987, έχει υποσχεθεί να τερματίσει γρήγορα τη σύγκρουση, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να το επιτύχει αυτό.

Ο Πούτιν, απαντώντας σε ερωτήσεις στην κρατική τηλεόραση, δήλωσε σε δημοσιογράφο αμερικανικού ειδησεογραφικού καναλιού ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Τραμπ, με τον οποίο, όπως είπε, δεν έχει μιλήσει εδώ και χρόνια.

Ερωτηθείς τι θα μπορούσε να προσφέρει στον Τραμπ, ο Πούτιν απέρριψε έναν ισχυρισμό ότι η Ρωσία βρίσκεται σε αδύναμη θέση, λέγοντας ότι η Ρωσία έχει γίνει πολύ ισχυρότερη από τότε που διέταξε στρατεύματα στην Ουκρανία το 2022.

«Πάντα λέγαμε ότι είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις και συμβιβασμούς», είπε ο Πούτιν, αφού τόνισε ότι οι ρωσικές δυνάμεις, που προελαύνουν σε όλο το μέτωπο, προχωρούν προς την επίτευξη των πρωταρχικών τους στόχων στην Ουκρανία.

«Σύντομα, οι Ουκρανοί που θέλουν να πολεμήσουν θα εξαντληθούν, κατά τη γνώμη μου, σύντομα δεν θα μείνει κανείς που να θέλει να πολεμήσει. Εμείς είμαστε έτοιμοι, αλλά η άλλη πλευρά πρέπει να είναι έτοιμη και για διαπραγματεύσεις και για συμβιβασμούς».

Πούτιν: Ετοιμη η Ρωσία για πυραυλική μονομαχία με τις ΗΠΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε μια πυραυλική «μονομαχία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα έδειχνε πώς ο νέος υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος Ορέσνικ της Ρωσίας θα μπορούσε να νικήσει οποιοδήποτε αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας.

Απευθυνόμενος στον δυτικό σκεπτικισμό σχετικά με τον Ορέσνικ, ο Πούτιν πρότεινε και οι δύο πλευρές να επιλέξουν έναν καθορισμένο στόχο που θα προστατεύεται από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα.

«Είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο πείραμα», δήλωσε ο Πούτιν. Ο Πούτιν είπε επίσης ότι ο Ορέσνικ είναι ένα σύγχρονο όπλο, αν και βασίζεται σε προηγούμενες ρωσικές σχεδιαστικές εξελίξεις.

Οπως θυμίζει το Reuters, η Ρωσία εκτόξευσε για πρώτη φορά τον πύραυλο Ορέσνικ στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο στις 21 Νοεμβρίου, κάτι που ο Πούτιν χαρακτήρισε ως απάντηση στην πρώτη χρήση από την Ουκρανία βαλλιστικών πυραύλων ATACMs των ΗΠΑ και βρετανικών Storm Shadows, για να πλήξει ρωσικό έδαφος με την άδεια της Δύσης.

«Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για συνομιλίες όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία»

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για συνομιλίες όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Ομως οι συνομιλίες πρέπει να γίνουν με βάση τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης και την πραγματικότητα στο μέτωπο, πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν προς την επίτευξη των πρωταρχικών τους στόχων στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, είπε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι καθημερινά αποκτούν τον έλεγχο σημαντικών εδαφών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την ετήσια συνέντευξή του, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σε όλο το μέτωπο της μάχης.

«Πρέπει να πω ότι η κατάσταση αλλάζει δραματικά... Υπάρχει κίνηση κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου. Κάθε μέρα», είπε.

Στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι η Ρωσία προελαύνει στην ανατολική Ουκρανία με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022.

«Οι μαχητές μας ανακτούν εδάφη ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο κάθε μέρα», δήλωσε ο Πούτιν. «Οι μάχες είναι δύσκολες, οπότε είναι δύσκολο και άσκοπο να μαντέψουμε τι μας περιμένει... (αλλά) κινούμαστε, όπως είπατε, προς την επίλυση των πρωταρχικών μας καθηκόντων, τα οποία περιγράψαμε στην αρχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

Συζητώντας για τη συνεχιζόμενη παρουσία των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, ο Πούτιν είπε ότι σίγουρα θα αναγκαστούν να αποχωρήσουν, αλλά αρνήθηκε να πει πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό.

Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Τραμπ: Δεν έχω μιλήσει μαζί του 4 χρόνια

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ότι η Ρωσία θα το κάνει από θέση ισχύος.

«Δεν έχω μιλήσει μαζί του για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, είμαι έτοιμος γι' αυτό ανά πάσα στιγμή», δήλωσε.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει γίνει «πολύ ισχυρότερη» από τότε που ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Σταθερή η οικονομία παρά τις εξωτερικές απειλές

Ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε επίσης ότι η ρωσική οικονομία είναι σταθερή παρά τις εξωτερικές απειλές, ενώ η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις βαριές κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί από τους δυτικούς από το 2022 σε αντίποινα για την επίθεσή της στην Ουκρανία.

Παραδέχθηκε ωστόσο ότι ο υψηλός πληθωρισμός στη Ρωσία συνιστά ανησυχητική ένδειξη, θέλοντας όμως να φανεί καθησυχαστικός όσον αφορά τις προοπτικές της ρωσικής οικονομίας.

«Ο πληθωρισμός είναι μια ανησυχητική ένδειξη», σημείωσε προτού υπογραμμίσει ότι οι μισθοί αυξήθηκαν και ότι η κατάσταση είναι συνολικά σταθερή.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να βρίσκεται κοντά στο 9% στο τέλος του έτους, έπειτα από σχεδόν 7,5% το 2023 και 12% το 2022.