ΗΠΑ: Νεκρό το ηγετικό στέλεχος του ISIS, Αμπού Γιουσίφ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή (20/12) ότι σκότωσε ένα ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους σε επίθεση που εξαπέλυσε χθες στη Συρία.

«Στις 19 Δεκεμβρίου, δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ πραγματοποίησαν ένα χτύπημα ακριβείας με στόχο τον Αμπού Γιουσίφ, γνωστός με το όνομα Μαχμούντ, στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ της Συρίας. Δύο στελέχη του ΙΚ σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του Αμπού Γιουσίφ», ανακοίνωσε το το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, “Κεντρική Διοίκηση”).

Ο Γιουσίφ, γνωστός και ως Μαχμούντ, ήταν ένας από τους ηγέτες του Ισλαμικού Κράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί του σκοτώθηκε και ένας στενός συνεργάτης του. Σύμφωνα με τις αμερικανικές δυνάμεις η επίθεση έγινε σε περιοχή που στο παρελθόν ελεγχόταν από το συριακό καθεστώς και τις ρωσικές δυνάμεις, πριν την πτώση του Άσαντ.

CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in Syria



On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T