Πρώτη αιχμαλωσία βορειοκορεάτη στο ουκρανικό μέτωπο

Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν βορειοκορεάτη στρατιωτικό, μέλος κάποιας από τις μονάδες που έχουν αναπτυχθεί για να υποστηρίξουν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση στρατιωτικού της Βόρειας Κορέας που αιχμαλωτίζεται αφότου το Κίεβο και δυτικές κυβερνήσεις αναφέρθηκαν στην ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτικών από την Πιονγκγιάνγκ στο ρωσικό έδαφος για την υποστήριξη της Μόσχας.

«Στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο με την υπηρεσία πληροφοριών συμμάχου χώρας, επιβεβαιώθηκε ότι βορειοκορεάτης στρατιωτικός τραυματίστηκε και αιχμαλωτίστηκε», ανέφερε η νοτιοκορεάτικη εθνική υπηρεσία πληροφοριών σε ανακοίνωσή της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις περιστάσεις.

Αντιδρούσε σε δημοσιεύσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από Ουκρανούς που αναφέρονταν στην αιχμαλώτιση του στρατιωτικού και συνοδεύονταν από φωτογραφίες Ασιάτη που παρουσιάζεται ως Βορειοκορεάτης.

