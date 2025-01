Επίθεση στη Νέα Ορλεάνη, έκρηξη σε Tesla: Φόβοι για την ασφάλεια στις ΗΠΑ

Σε μια σειρά από βίντεο, ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης της Πρωτοχρονιάς στη Νέα Ορλεάνη συζητούσε ότι σχεδίαζε να σκοτώσει την οικογένειά του και ότι είχε όνειρο να ενταχθεί στο ISIS, σύμφωνα με αξιωματούχους που συμμετέχουν στην έρευνα και όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNN. Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε και ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είπε σε δημοσιογράφους ότι ο δράστης της επίθεσης εμπνεόταν από το Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με βίντεο που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους.

Ο Σαμσούντ-Ντιν Τζαμπάρ, ο 42χρονος άνδρας που οδήγησε ένα φορτηγάκι μέσα στο πλήθος στην Bourbon Street, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους, έκανε τις ανατριχιαστικές ηχογραφήσεις ενώ οδηγούσε από το σπίτι του στο Τέξας στη Λουιζιάνα.

Ο Τζαμπάρ, Αμερικανός πολίτης και βετεράνος του στρατού που υπηρέτησε στο Αφγανιστάν, έκανε αναφορά στα βίντεο στο διαζύγιό του και στο πώς αρχικά σχεδίαζε να συγκεντρώσει την οικογένειά του για μια «γιορτή» με σκοπό να τους σκοτώσει, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στο CNN που είχαν ενημερωθεί για τις ηχογραφήσεις. Όμως ο Τζαμπάρ είπε στα βίντεο ότι άλλαξε τα σχέδιά του, ενώ αναφέρθηκε στο γιατί θα έπρεπε να ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Τα βίντεο φαίνεται ότι καταγράφηκαν ενώ οδηγούσε τη νύχτα, είπαν οι αξιωματούχοι, αν και ο ακριβής χρόνος δεν είναι σαφής. Ο Τζαμπάρ σκοτώθηκε ενώ αντάλλασσε πυρά με την αστυνομία αφού έριξε το φορτηγό μέσα στο πλήθος τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς. Είχε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και μια σημαία του ISIS στο φορτηγό που οδηγούσε, σύμφωνα με τις τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές.

Τώρα, οι αρχές επανεξετάζουν τα βίντεο που τράβηξε ο Τζαμπάρ, καθώς αναζητούν λεπτομέρειες για το πώς από βετεράνος του στρατού έγινε ύποπτος για ένα θανατηφόρο μακελειό. Ο Τζαμπάρ υπηρέτησε στο στρατό για περισσότερο από μια δεκαετία, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού στο CNN την Τετάρτη. Υπηρέτησε ως ειδικός ανθρώπινου δυναμικού και ειδικός πληροφορικής μεταξύ Μαρτίου 2007 και Ιανουαρίου 2015 και μετέβη στο Αφγανιστάν μία φορά από τον Φεβρουάριο του 2009 έως τον Ιανουάριο του 2010, δήλωσε ο εκπρόσωπος. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό υπηρεσία τον Ιανουάριο του 2015, ο Τζαμπάρ υπηρέτησε στην εφεδρεία του στρατού μέχρι τον Ιούλιο του 2020, οπότε και αποχώρησε από την υπηρεσία ως επιλοχίας.

Ελαβε πτυχίο από το Central Texas College το 2010 και πτυχίο από το Georgia State University το 2017, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό βιογραφικό του. Και τα δύο πτυχία αφορούσαν την επιστήμη των υπολογιστών και την τεχνολογία πληροφοριών. Αργότερα εργάστηκε στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και στη μηχανική δεδομένων στις εταιρείες συμβούλων Deloitte και Accenture, σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμα.

Το Georgia State University επιβεβαίωσε στο CNN ότι ο Τζαμπάρ φοίτησε από το 2015 έως το 2017 και αποφοίτησε με πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων στα συστήματα πληροφορικής. Το Central Texas College και η Accenture δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό την Τετάρτη. Σε ανακοίνωσή της, η Deloitte ανέφερε: «Είμαστε σοκαρισμένοι όταν πληροφορηθήκαμε τις σημερινές αναφορές ότι το άτομο που ταυτοποιήθηκε ως ύποπτο είχε οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία μας. Το άτομο που κατονομάστηκε υπηρέτησε σε ρόλο επιπέδου προσωπικού από την πρόσληψή του το 2021. Όπως όλοι, είμαστε εξοργισμένοι από αυτή την επαίσχυντη και παράλογη πράξη βίας και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τις αρχές στην έρευνά τους».

Ο Τζαμπάρ απέκτησε άδεια κτηματομεσίτη το 2019 και η άδεια έληξε το 2023, σύμφωνα με τα αρχεία της Επιτροπής Ακινήτων του Τέξας.

Eίναι 42χρονος Αμερικανός πολίτης, κάτοικος Τέξας, ανακοίνωσε σήμερα το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, τονίζοντας παράλληλα ότι μια σημαία της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος βρέθηκε μέσα στο φορτηγό που οδηγούσε ο φερόμενος δράστης.

Η επίθεση έγινε σε περιοχή που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. «Επέστρεψε η τρομοκρατία», ανακοίνωσαν οι αρχές της Νέας Ορλεάνης. Οι πρωτοχρονιάτικοι εορτασμοί μετατράπηκαν στον απόλυτο εφιάλτη για τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στη «γαλλική συνοικία» της οδού Μπέρμπον του αμερικανικού νότου. Λίγο πριν από τα ξημερώματα της Τετάρτης ένα μικρό φορτηγό έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πεζούς, αφήνοντας τουλάχιστον 15 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό και δεκάδες τραυματίες. Ο ιατροδικαστής της Νέας Ορλεάνης, Dr. Dwight McKenna, δήλωσε ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για τη διενέργεια νεκροψιών. Μόλις γίνουν αυτές και ειδοποιηθούν οι συγγενείς, οι αρχές θα δώσουν στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων.

Ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στην Νέα Ορλεάνη δεν ενήργησε μόνος του, θεωρεί τη δεδομένη χρονική στιγμή το FBI.

«Δεν πιστεύουμε ότι ο Τζαμπάρ ήταν ο μόνος υπεύθυνος», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Αλιθέα Ντάνκαν, ειδική πράκτορας του FBI στη Νέα Ορλεάνη Παράλληλα είπε ότι δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί βρέθηκαν και εξουδετερώθηκαν από την αστυνομία στη Νέα Ορλεάνη. «Μέχρι στιγμής, δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί έχουν βρεθεί και έχουν εξουδετερωθεί», τόνισε η Ντάνκαν.

Κάνοντας λόγο περί «ειδεχθούς» επίθεσης, ο αμερικανός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απευθύνθηκε στους πολίτες χθες το βράδυ (τοπική ώρα). Υπογράμμισε πως ο δράστης, ο οποίος αφού ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών, που ανταπέδωσαν και τον σκότωσαν, είχε μεταφορτώσει σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που υποδεικνύουν πως «είχε εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος» και «ήθελε να σκοτώσει» όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε.

Ερευνητές εργάζονται για να «εξακριβώσουν πιθανές συνδέσεις και δεσμούς του προσώπου αυτού με τρομοκρατικές οργανώσεις» και αν υπήρχαν συνεργοί στην επίθεση στη Λουιζιάνα, ανέφεραν οι αρχές, χωρίς να γίνουν πιο συγκεκριμένες.

