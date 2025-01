Στρατιώτες εμπόδισαν τη σύλληψη του παυθέντα προέδρου της Ν. Κορέας

Ερευνητές που μετέβησαν στην προεδρική κατοικία στη Σεούλ ακύρωσαν την επιχείρηση σύλληψης του παυθέντα προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ, αφού εμποδίστηκαν να εκτελέσουν το ένταλμα που είχαν στα χέρια τους από τους σωματοφύλακές του.

«Όσον αφορά την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης σήμερα, διαπιστώθηκε ότι ήταν (...) αδύνατη λόγω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου» και «οι ανησυχίες για την ασφάλεια του προσωπικού οδήγησαν στην απόφαση να αναβληθεί η εκτέλεση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία έρευνας για υποθέσεις διαφθοράς υψηλών προσώπων (CIO).

Κατά την προσπάθειά τους να τον συλλάβουν, εξαιτίας της αποτυχημένης απόπειράς του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο την 3η Δεκεμβρίου, βρέθηκαν αντιμέτωποι κατά σειρά με μονάδα του στρατού και κατόπιν με σωματοφύλακες του αρχηγού του κράτους που, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, τους εμπόδισαν να εκτελέσουν το ένταλμα στα χέρια τους.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, η ομάδα της CIO βρέθηκε αντιμέτωπη μέσα στην προεδρία αρχικά με μονάδα του στρατού και κατόπιν με τους σωματοφύλακες του κ. Γιουν.

