Με τρομακτική ταχύτητα εξαπλώνεται πυρκαγιά στο Λος Αντζελες

Πυρκαγιά που εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα προκάλεσε χθες Τρίτη εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων στους λόφους που επιβλέπουν το Λος Άντζελες, καθώς οι σφοδροί άνεμοι χειροτερεύουν τα πράγματα, εγείρουν «θανάσιμο κίνδυνο», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες αργά το πρωί στο προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, δίπλα στα βουνά Σάντα Μόνικα, βορειοδυτικά της πελώριας μεγαλούπολης.

This fire in Los Angeles is crazy. Prayers for residents and first responders. The Pacific Palisades wildfire is no joke. People, please get out of the path of the fire!



pic.twitter.com/KEasq1nkPc — Shaun Walters (@shaunwaltersonx) January 8, 2025

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ορισμένα σπίτια ήδη απανθρακώθηκαν στην εξαιρετικά ακριβή περιοχή αυτή, που είναι γεμάτη εξοχικά αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα, κάποια σε απόκρημνα φαράγγια.

Μετά το μεσημέρι, η πυρκαγιά είχε ήδη εξαπλωθεί σε πάνω από 3.000 στρέμματα προ των πυλών του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το τοπικό πυροσβεστικό σώμα. Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες που καταβρόχθιζαν σπίτι.

🚨 #BREAKING: Patients are being rapidly evacuated from the hospital due to the Eaton Fire near Los Angeles



This looks like literal hell. pic.twitter.com/GboKsaT4aQ — Nick Sortor (@nicksortor) January 8, 2025

«Το έβλεπα στην τηλεόραση, ποτέ δεν θα πίστευα πως ο άνεμος θα μπορούσε να έχει τέτοια επίπτωση στη φωτιά», είπε κάτοικος, ο Γκάρι, στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KTLA. Ο ίδιος αφηγήθηκε χαρακτηριστικά πως είδε σπίθες να καλύπτουν απόσταση ακόμη και «100 μέτρων» στον αέρα.

«Έβλεπα καπνό μακριά, κι ήμουν σίγουρος πως (η φωτιά) δεν θα έφθανε στον λόφο (...). Πέντε λεπτά αργότερα, κατέβαινε τον λόφο. Όλος ο κόσμος πανικοβλήθηκε και γύρισε σπίτι του για να πάρει ό,τι μπορεί και να απομακρυνθεί εσπευσμένα», πρόσθεσε.

Πολλοί κάτοικοι έτρεξαν να φύγουν, παίρνοντας μαζί μόνο όσα υπάρχοντά τους πρόλαβαν και ζώα συντροφιάς. Ακολούθησαν μεγάλα μποτιλιαρίσματα και ορισμένοι παράτησαν τα οχήματά τους, έφυγαν πεζή, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τοπικά ΜΜΕ.

‼️ California Ablaze: The ferocity of the Palisades Fire in Los Angeles County, fueled by fierce Santa Ana winds, has led to evacuations and a battle against the flames. Stay vigilant as the state faces critical fire weather conditions. ⛔️#StaySafe pic.twitter.com/bUJAiuEWpj — Stevin (@Jetstev9191) January 8, 2025

Η φωτιά προκάλεσε πελώριο νέφος καπνού, ορατό απ’ όλη τη μεγαλούπολη. Η γειτονική πόλη Μάλιμπου, που είχε υποστεί ήδη μεγάλη πυρκαγιά τον Δεκέμβριο, αποφάσισε να κλείσει τα σχολεία.

«Απομακρυνθείτε εσπευσμένα από την περιοχή Παλισέιντς τώρα», διέταξε ο δήμος του Λος Άντζελες μέσω X.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε καθώς το Λος Άντζελες δέρνουν εξαιρετικά σφοδροί ριπαίοι άνεμοι. Πρόκειται για τους θερμούς ανέμους της Σάντα Άνα, συνηθισμένους τον καλιφορνέζικο χειμώνα, που φθάνουν ως και τα 160 χιλιόμετρα ανά ώρα, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

The fire in Altadena continues to grow bigger and stronger: https://t.co/dDsHcuCsyq pic.twitter.com/ZySnidRDnL — People's City Council - Los Angeles (@PplsCityCouncil) January 8, 2025

Πέρα από το ότι εξαπλώνουν τις φλόγες με φοβερή ταχύτητα, θα περιπλέξουν τα πράγματα για τους πυροσβέστες, που πιθανόν θα στερηθούν τα εναέρια μέσα τις προσεχείς ώρες.

«Προσοχή! Καταστροφική ανεμοθύελλα που εγείρει θανάσιμο κίνδυνο αναμένεται από την Τρίτη μετά το μεσημέρι ως την Τετάρτη το πρωί σε μεγάλο μέρος της περιοχής» του Λος Άντζελες, προειδοποίησε η NWS μέσω X.

Los Angeles Fire



This man's house caught fire and he lost everything, but the firefighters managed to rescue his cat and his reaction ...



Surely, Love is Magical ! ❤️



Fast-moving Eaton Canyon fire ignites near Altadena.



A 25-year-old firefighter battling the Palisades Fire… pic.twitter.com/o1DEq33Hmu — Abhay (@AstuteGaba) January 8, 2025

«Θα είναι πολύ δύσκολη νύχτα», καθώς οι άνεμοι θα έφθαναν στην κορύφωση αφού έδυε ο ήλιος, προειδοποίησε ο Ντάνιελ Σουέιν, ειδικός του πανεπιστημίου UCLA για τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι άνεμοι που θα πνεύσουν στην περιοχή πιθανόν θα είναι «οι πιο ισχυροί από το 2011», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι «πολύ πιο υψηλός» από ό,τι συνήθως την εποχή, συμπλήρωσε.

Καθώς, έπειτα από δυο χρόνια με περισσότερες βροχές, που αναζωογόνησαν τη βλάστηση, η νότια Καλιφόρνια έζησε «την πιο άνυδρη έναρξη του χειμώνα που έχει καταγραφεί ποτέ», με άλλα λόγια η βλάστηση έχει πλέον μετατραπεί σε καύσιμη ύλη.

Επιστήμονες προειδοποιούν συχνά πως η κλιματική αλλαγή θα χειροτερέψει τη συχνότητα μετεωρολογικών φαινομένων που χαρακτηρίζονται ακραία.

Πολλοί πυροσβέστες αναπτύχθηκαν και αγωνίζονται «επιθετικά» για να περιορίσουν την πυρκαγιά, διαβεβαίωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες, η Κάρεν Μπας. Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παίρνουν υπόψη τις προειδοποιήσεις των αρχών και να «ακολουθούν τις οδηγίες» της πυροσβεστικής, πρόσθεσε η Δημοκρατική πολιτικός.

Οι άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στην επίσκεψη του προέδρου Τζο Μπάιντεν χθες στην Καλιφόρνια για να ανακοινωθεί η δημιουργία δυο νέων «εθνικών μνημείων», αχανών προστατευόμενων περιοχών στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ