Μαίνεται ανεξέλεκτη η πυρκαγιά στο Λος Άντζελες

Εικόνες χάους και αποκάλυψης στην Καλιφόρνια, όπου οι φονικές πυρκαγιές κατακαίνε τα προάστια του Λος Άντζελες. Η πύρινη επέλαση αφήνει πίσω της νεκρούς, έχοντας σαρώσει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, υποδομές, σπίτια και χιλιάδες αυτοκίνητα. Ο φόβος περαιτέρω εξάπλωσης των μετώπων εντείνεται, όσο οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη 8μηνη ξηρασία, ενισχύουν τις φλόγες.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανόν να αυξηθεί, είπε ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης. Οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν και την Παρασκευή με «αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς» σύμφωνα με μετεωρολόγους.

Έχουν ήδη εκκενωθεί 180.000 άνθρωποι ενώ άλλοι 200.000 βρίσκονται σε ετοιμότητα για εκκένωση.

Το μέτωπο στο Palisades μεταξύ της Σάντα Μόνικα και του Μαλιμπού στη δυτική πλευρά της πόλης και το μέτωπο στο Eaton στα ανατολικά κοντά στην Πασαντίνα κατατάσσονται ήδη ως οι πιο καταστροφικές στην ιστορία του Λος Άντζελες, κατακαίγοντας περίπου 53 τετραγωνικά μίλια και κάνοντας στάχτη ολόκληρες γειτονιές. Ο αριθμός των σπιτιών και άλλων δομών που έχουν καεί πλησιάζει τις 10.000.

