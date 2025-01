Η Klarna προσπαθεί να ξεφορτωθεί δάνεια «pay in 4» στις ΗΠΑ

Η Klarna αναζητά αγοραστές για ένα χαρτοφυλάκιο αμερικανικών δανείων με δόσεις «pay in four» σε μια προσπάθεια να απελευθερώσει κεφάλαια για ανάπτυξη πριν από την αρχική δημόσια προσφορά της στη Νέα Υόρκη.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο σουηδικός όμιλος buy now, pay later βρίσκεται σε συζητήσεις για την πώληση του χαρτοφυλακίου δανείων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Στις συζητήσεις για την πώληση συμμετέχουν τράπεζες όπως η Citigroup, η RBC, η Nordea και η Société Générale, ανέφεραν τρεις από τις πηγές.

Η συναλλαγή θα βοηθούσε στην απελευθέρωση κεφαλαίων για την ανάπτυξη των δανείων που απαιτούνται για την ικανοποίηση των δυνητικών επενδυτών της δημόσιας εγγραφής, εν όψει μιας από τις πιο πολυαναμενόμενες χρηματιστηριακές εισαγωγές του έτους. Έρχεται αφού η Klarna ξεφορτώθηκε πέρυσι το χαρτοφυλάκιό της στο Ηνωμένο Βασίλειο buy now, pay later.

Η επιλογή «pay in 4» της Klarna επιτρέπει στους καταναλωτές να χωρίζουν τις αγορές στα ταμεία των καταστημάτων λιανικής πώλησης σε τέσσερις άτοκες πληρωμές, οι οποίες καταβάλλονται κάθε δύο εβδομάδες.