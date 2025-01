Βρετανία: Αποζημιώνει τον πρίγκιπα Χάρι ο όμιλος Μέρντοχ

Ο βρετανικός όμιλος εφημερίδων του Ρούπερτ Μέρντοχ ζήτησε συγγνώμη από τον πρίγκιπα Χάρι, διότι οι δημοσιογράφοι των ταμπλόιντ του χρησιμοποίησαν πληροφορίες που συλλέχθηκαν παράνομα, διευθετώντας μια μακροχρόνια αγωγή.

Η News Group Newspapers Ltd. θα καταβάλει «σημαντική αποζημίωση» και θα ζητήσει «πλήρη και κατηγορηματική συγγνώμη» για εισβολή ιδιωτικών ερευνητών που εργάζονται για την εφημερίδα The Sun, δήλωσαν δικηγόροι σε δικαστήριο του Λονδίνου.

Είναι η πρώτη φορά που ο μεγάλος εκδότης αναγνωρίζει την ευθύνη για αδικοπραγία της The Sun -προηγουμένως είχε παραδεχτεί εκτεταμένο χακάρισμα τηλεφώνου για το εβδομαδιαίο ταμπλόιντ News of the World που δεν κυκλοφορεί πια. Η NGN είχε στο παρελθόν διευθετήσει περίπου 1.300 αστικές υποθέσεις που αφορούσαν τηλεφωνική παρακολούθηση διασημοτήτων, κυρίως από τον πολιτικό και τον αθλητικό χώρο.

«Η βρετανική News επιτέλους λογοδοτεί για τις παράνομες ενέργειές της και την κραυγαλέα περιφρόνηση του νόμου», δήλωσε ο Ντέιβιντ Σέρμπορν, δικηγόρος του πρίγκιπα Χάρι, έξω από το δικαστήριο. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία είχε καταβάλει πάνω από 1 δισεκατομμύριο λίρες σε συνολικές πληρωμές σε ενάγοντες από τότε που αποκαλύφθηκε το αδίκημα.

Ο διακανονισμός φέρνει τέλος σε μια μακρά μάχη του πρίγκιπα απέναντι σε βρετανικά ταμπλόιντ αναφορικά με παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του και της οικογένειάς του. Η δίκη του Λονδίνου επρόκειτο να επαναφέρει στην επιφάνεια καταγγελίες δεκαετιών για ανάρμοστη συμπεριφορά και να ξυπνήσει μνήμες από δικαστικές διαμάχες που οδήγησαν σε καταδίκες, καθώς και συστάσεις για σαρωτική μεταρρύθμιση των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, σημειώνει το Bloomberg.

Καταθέτοντας σε υπόθεση που κέρδισε κατά της εφημερίδας Mirror το 2023, ο πρίγκιπας Χάρι είναι η πρώτη εξέχουσα φυσιογνωμία της βρετανικής μοναρχίας που εμφανίστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου μετά τον γιο της Βασίλισσας Βικτώριας, τον μετέπειτα βασιλιά Εδουάρδο Ζ' τη δεκαετία του 1890.

«Η NGN ζητά πλήρη και κατηγορηματική συγγνώμη στον δούκα του Σάσεξ για τη σοβαρή εισβολή της Sun στην ιδιωτική του ζωή μεταξύ 1996 και 2011», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση.