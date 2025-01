Αλτμαν (ChatGPT) για DeepSeek: Εμείς θα κυκλοφορήσουμε καλύτερα μοντέλα!

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι θα επισπεύσει τις κυκλοφορίες προϊόντων και θα «παραδώσει πολύ καλύτερα μοντέλα», αφού η κυκλοφορία ενός νέου ισχυρού μοντέλου από την κινεζική νεοφυή εταιρεία DeepSeek υπονόμευσε το προβάδισμα της Σίλικον Βάλεϊ σε μια παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών τεχνητής νοημοσύνης.

Οπως θυμίζουν οι Financial Times, το generative AI chatbot της DeepSeek, άμεσος αντίπαλος του ChatGPT, είναι σε θέση να εκτελεί ορισμένες εργασίες στο ίδιο επίπεδο με τα μοντέλα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από την OpenAI, την Anthropic και τη Meta, παρά τους ισχυρισμούς ότι κόστισε ένα μικρό μέρος των χρημάτων και του χρόνου ανάπτυξης.

Η κυκλοφορία του μοντέλου R1 της DeepSeek την περασμένη εβδομάδα και η άνοδός του στην κορυφή του App Store της Apple προκάλεσε την πώληση μετοχών τεχνολογίας. Οι ασιατικές μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν την Τρίτη, στον απόηχο της πτώσης της Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 3% και η αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ Nvidia, η οποία παράγει τα τσιπ που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, κατέρρευσε κατά 17%, χάνοντας 600 δισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Άλτμαν έγραψε στο X ότι το μοντέλο της DeepSeek ήταν «εντυπωσιακό, ιδιαίτερα γύρω από το τι είναι σε θέση να παραδώσει για την τιμή του». Πρόσθεσε: «Εμείς προφανώς θα παραδώσουμε πολύ καλύτερα μοντέλα και επίσης είναι legit αναζωογονητικό να έχουμε έναν νέο ανταγωνιστή!».

