Συντριβή αεροσκάφους στη Φιλαδέλφεια, νεκροί οι έξι επιβαίνοντες

Ιδιωτικό αεροασθενοφόρο με έξι επιβαίνοντες συνετρίβη χθες Παρασκευή στη Φιλαδέλφεια, στις ανατολικές ΗΠΑ, δύο ημέρες μετά αεροπορική τραγωδία με τους 67 νεκρούς στην Ουάσινγκτον, όπου επιβατικό αεροπλάνο της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο.

Τοπικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι επεσήμαναν αργά χθες το βράδυ ότι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν και πόσα θύματα υπάρχουν στο έδαφος από τη συντριβή του αεροπλάνου σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Φιλαδέλφειας, στην πολιτεία Πενσιλβάνια, με πολλά σπίτια και καταστήματα.

Dashcam video of the Rescue Air Ambulance #planecrash in #Philadephia.

The jet appears to have fall in a vertical angle at a very high speed before the crash. #PA pic.twitter.com/oURZta75CI