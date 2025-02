Ο Σύρος πρόεδρος Σάρα συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Αμχέντ αλ Σάρα συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Ριάντ σήμερα, στο πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό με την ιδιότητα του ηγέτη της Συρίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας SPA.

Σε πλάνα που μεταδόθηκαν σε ζωντανή σύνδεση διακρινόταν ο Σάρα να ανταλλάσσει χειραψία με τον πρίγκιπα διάδοχο στη σαουδαραβική πρωτεύουσα προτού ξεκινήσουν τις συνομιλίες, το περιεχόμενο των οποίων δεν έχει προς το παρόν διευκρινιστεί.

