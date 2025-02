Σειρά διακρίσεων για Bank of America στην ψηφιακή τραπεζική και τη διαχείριση ρευστότητας

Η δέσμευση της Bank of America στην ψηφιακή καινοτομία, που βελτιώνει την εμπειρία των πελατών της, αναγνωρίστηκε από την Crisil Coalition Greenwich στη Μελέτη Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2024, όπου η τράπεζα έλαβε πολλές πρωτιές. Το CashPro, η ψηφιακή τραπεζική πλατφόρμα της εταιρείας, χρησιμοποιείται από περισσότερους από 40.000 εταιρικούς και εμπορικούς πελάτες παγκοσμίως για τη διαχείριση των ταμειακών τους ροών, του εμπορίου και των πιστώσεων, καθώς και για την εκτέλεση αυτοματοποιημένων αιτημάτων.

Παράλληλα, η τράπεζα έλαβε την ανώτατη διάκριση σε διάφορες κατηγορίες Εταιρικής Τραπεζικής, Διαχείρισης Ρευστότητας και Κεφαλαιαγορών στα Βραβεία Crisil Coalition Greenwich 2025.

Σχολιάζοντας τη Μελέτη Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ο Tom Durkin, Global Product Head του CashPro στη μονάδα Global Payments Solutions της Bank of America, δήλωσε:

"Αυτές οι κορυφαίες διακρίσεις αντανακλούν την αφοσίωσή μας στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας – είτε πρόκειται για την ενίσχυση των δυνατοτήτων μέσω κινητών συσκευών, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας με παρόχους TMS και ERP, είτε για την παροχή κορυφαίων αναλύσεων βάσει δεδομένων. Συνεχίζουμε να

καινοτομούμε και να ξεπερνάμε τις προσδοκίες των πελατών μας."

Η Lisa Clyde, επικεφαλής της Global Corporate Banking and Leasing της Bank of America, πρόσθεσε: "Είναι τιμή μας να αναγνωριζόμαστε διαρκώς ως ηγέτες στην εταιρική τραπεζική, καθώς συνεχίζουμε να επενδύουμε στους πελάτες μας μέσω ισχυρής ηγεσίας στην αγορά και ολοκληρωμένων λύσεων για την υποστήριξη της επιτυχίας τους."

Ο Chris McDonnell, Head of Commercial and Digital Banking Analytics στην Crisil Coalition Greenwich, δήλωσε: "Η στρατηγική του CashPro, που επικεντρώνεται στα δεδομένα, τις αναλύσεις και την αναφορά πληροφοριών, συνεχίζει να προσφέρει εξαιρετική ψηφιακή εμπειρία στους πελάτες. Η Bank of America ηγείται της καινοτομίας, ειδικά στις ενοποιήσεις με TMS και ERP, που αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την παροχή υπηρεσιών και την επιτυχία των πελατών."

Κορυφαίες Διακρίσεις της Bank of America στη Μελέτη Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ψηφιακά Κανάλια

Νο. 1 (ισοβαθμία) στην ηγεσία των Ψηφιακών Καναλιών για τρίτη συνεχή χρονιά, με αποκλειστική πρωτιά το 2023 και το 2022

Νο. 1 για την εφαρμογή Mobile (CashPro App) για τρίτη συνεχή χρονιά

Νο. 1 στις ενοποιήσεις με TMS & ERP

Νο. 1 στις δυνατότητες του διαδικτυακού portal και (ισοβαθμία) στον σχεδιασμό του, και τα δύο για τρίτη συνεχή χρονιά

Πληρωμές & Διαχείριση Ρευστότητας

Νο. 1 στις Αναλύσεις & Insights για τρίτη συνεχή χρονιά

Νο. 1 στη Δομή, Οργάνωση & Ενσωμάτωση Δεδομένων, ανεβαίνοντας από τη 2η θέση πέρυσι

Νο. 1 στις Υπηρεσίες Εμπόρων & Καρτών για δεύτερη συνεχή χρονιά (ισοβαθμία πέρυσι)

Νο. 1 (ισοβαθμία) στη Συναλλακτική Συναλλαγματική Διαχείριση για δεύτερη συνεχή χρονιά

Αναγνώριση Ηγετικής Θέσης της Bank of America στη Διαχείριση Ρευστότητας και την Εταιρική Τραπεζική

Διαχείριση Ρευστότητας

Ηγέτιδα Τράπεζα στη Διείσδυση στην Αγορά Εταιρικής Διαχείρισης Ρευστότητας στις ΗΠΑ

Καλύτερη Τράπεζα για Εταιρική Διαχείριση Ρευστότητας στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο

Καλύτερη Τράπεζα για Ειδικούς Πωλήσεων Διαχείρισης Ρευστότητας για Εταιρείες στις ΗΠΑ

Εταιρική Τραπεζική

Ηγέτιδα Τράπεζα στη Διείσδυση στην Αγορά Εταιρικής Τραπεζικής στις ΗΠΑ

Καλύτερη Τράπεζα για Εταιρική Τραπεζική στις ΗΠΑ

Καλύτερη Τράπεζα για την Υποστήριξη Εταιρειών στις ΗΠΑ

Υπηρεσίες/Ψηφιακές Υπηρεσίες – Καλύτερη Τράπεζα

Καλύτερη Τράπεζα για Διευκόλυνση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας για Εταιρείες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη

Καλύτερη Τράπεζα για Ψηφιακές Υπηρεσίες για Εταιρείες στις ΗΠΑ

Καλύτερη Τράπεζα για Καινοτομία για Εταιρείες στις ΗΠΑ

Κεφαλαιαγορές

Καλύτερη Τράπεζα για Πωλήσεις Συναλλάγματος σε Εταιρείες στις ΗΠΑ

Καλύτερη Τράπεζα για Υπηρεσίες Συναλλάγματος σε Εταιρείες στις ΗΠΑ

Καλύτερη Τράπεζα για Διαπραγμάτευση Συναλλάγματος σε Εταιρείες στις ΗΠΑ

Η Crisil Coalition Greenwich είναι κορυφαίος πάροχος στρατηγικής συγκριτικής ανάλυσης, αναλυτικών δεδομένων και πληροφοριών για τη χρηματοοικονομική και επενδυτική βιομηχανία. Εξειδικεύεται στην παροχή μοναδικών, υψηλής αξίας και εφαρμόσιμων πληροφοριών για τη βελτίωση των επιχειρηματικών αποφάσεων των τραπεζών.