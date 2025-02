Ανάγκη για αλλαγές στην απασχόληση σε πράσινες ειδικότητες

Οι μισθολογικές διαφορές και η αναποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την πρόοδο στον τομέα της βιωσιμότητας και των «πράσινων» θέσεων εργασίας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ομίλου Adecco με τίτλο «The Green Wage Premium Does it Pay to Move into a Green Job?». Η μελέτη αποκαλύπτει ότι η μετάβαση σε μία πιο βιώσιμη αγορά εργασίας απαιτεί στρατηγικές παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ελκυστικότητα και την προσβασιμότητα αυτών των ρόλων.

Σύμφωνα με την έρευνα, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ πράσινων και μη πράσινων θέσεων εργασίας ανέρχεται στο -0,46%. Παρόλο που ρόλοι υψηλής εξειδίκευσης, όπως οι Σύμβουλοι Αειφορίας και οι Διευθυντές Cleantech, προσφέρουν αμοιβές έως και 22% υψηλότερες, οι θέσεις χαμηλής κατάρτισης παραμένουν λιγότερο ανταγωνιστικές μισθολογικά, δημιουργώντας εμπόδια για την ευρύτερη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Bettina Schaller, Επικεφαλής Public Affairs του ομίλου Adecco, δήλωσε: «Η Πράσινη Μετάβαση δεν μπορεί να πετύχει μόνο με καλή θέληση. Για να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πράσινες θέσεις εργασίας είναι ανταγωνιστικές και προσβάσιμες, παρέχοντας δίκαιους μισθούς και σαφείς εναλλακτικές για όλους τους εργαζόμενους».

Τομέας Δεξιοτήτων: Κλειδί για την Ενίσχυση της Απασχόλησης

Η έρευνα του ομίλου Adecco υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο των προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης (reskilling & upskilling), ιδιαίτερα για εργαζόμενους που προέρχονται από παραδοσιακούς, μη πράσινους κλάδους. Η ενίσχυση δεξιοτήτων σε τομείς όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και η περιβαλλοντική διαχείριση μπορεί να ξεκλειδώσει ευκαιρίες με καλύτερες μισθολογικές απολαβές και επαγγελματική εξέλιξη.

Παρά τις προκλήσεις, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι Επικεφαλής Πράσινων Επενδύσεων μπορούν να δουν αυξήσεις μισθών άνω του 12%, ενώ οι Διευθυντές Μάρκετινγκ στον τομέα της βιωσιμότητας καταγράφουν αυξήσεις έως και 15% σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Η ελληνική πραγματικότητα και οι ευκαιρίες ανάπτυξης

Στην Ελλάδα, η πράσινη μετάβαση συνδέεται στενά με την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κυκλική οικονομία. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πράσινες θέσεις εργασίας στη χώρα μας παρουσιάζουν αύξηση, ιδίως στους τομείς της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, της διαχείρισης αποβλήτων και της βιώσιμης γεωργίας. Συγκεκριμένα, ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σημείωσε αύξηση απασχόλησης κατά 18% την τελευταία πενταετία, ενώ οι θέσεις εργασίας στη διαχείριση αποβλήτων αυξήθηκαν κατά 12%. Επιπλέον, εκτιμάται ότι έως το 2030 θα δημιουργηθούν περισσότερες από 50.000 νέες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή παρεμποδίζεται συχνά από την έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού και τις περιφερειακές ανισότητες. Τα στοιχεία που επισημαίνει η έρευνα του ομίλου Adecco μπορεί να αποτελέσουν έναν οδηγό για την ανάληψη των κατάλληλων πρωτοβουλιών και την ενίσχυση του κλάδου της πράσινης απασχόλησης και τη δημιουργία ευκαιριών σε έναν κλάδο που φαίνεται ότι θα αποτελέσει πυλώνας ανάπτυξης για τη χώρα μας στο μέλλον.