Επίσημη... ψυχρολουσία ΗΠΑ σε Ευρώπη για ΝΑΤΟ και Ουκρανία

O Αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε επισήμως στις Βρυξέλλες τη ριζική στροφή που είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση Τραμπ στην αντιμετώπιση του ουκρανικού ζητήματος και του ΝΑΤO και διέψευσε τις όποιες ευρωπαϊκές προσδοκίες ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να έχει κυρίαρχο ρόλο στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Με τις δηλώσεις του αλλάζει άρδην δεκαετίες εδραιωμένων πολιτικών στη διατλαντική αμυντική σχέση Ευρώπης και ΗΠΑ, με τρόπο που μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα τα κόστη άμυνας στους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς.

Σε σύνοδο στις Βρυξέλλες ο νέος Αμερικανός υπουργός Άμυνας διαμήνυσε στους ευρωπαίους συμμάχους ότι προτεραιότητα των ΗΠΑ αποτελεί η αποτροπή ενός πολέμου με την Κίνα και ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλεια στη γηραιά ήπειρο.

Ο Χέγκσεθ δεν ανακοίνωσε νέα αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. «Οι σκληρές στρατηγικές πραγματικότητες εμποδίζουν τις ΗΠΑ να επικεντρωθούν πρωτίστως στην ασφάλεια στην Ευρώπη» τόνισε και ξεκαθάρισε ότι «οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα στην αποτροπή του πολέμου με την Κίνα στον Ειρηνικό».

«Η περιφρούρηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας πρέπει να αποτελεί καθήκον των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρώπη πρέπει να παρέχει το συντριπτικό μερίδιο της μελλοντικής θανατηφόρας και μη θανατηφόρας βοήθειας στην Ουκρανία» ανέφερε.

Ο ίδιος απέκλεισε επίσης την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ως μέρος ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται «να πατήσουν» πόδι αμερικανικές δυνάμεις σε ουκρανικό έδαφος.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας σημείωσε πώς μια επιστροφή στα προ του 2014 σύνορα της Ουκρανίας δεν αποτελεί ρεαλιστικό στόχο. «Θέλουμε όπως και εσείς μια κυρίαρχη και ευημερούσα Ουκρανία» τόνισε, αλλά πρόσθεσε ότι η επιδίωξη του απατηλού στόχου της επιστροφής στα σύνορα της Ουκρανίας πριν από τη ρωσική εισβολή του 2014 «θα παρατείνει τον πόλεμο και θα προκαλέσει περισσότερα δεινά».

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ επανέλαβε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. «Η διατλαντική μας σχέση απαιτεί από τους ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλεια στην ήπειρο», πρόσθεσε.

Ο Χέγκσεθ απέκλεισε οποιαδήποτε ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, λέγοντας ότι «εναπόκειται σε ικανά ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά στρατεύματα να στηρίξουν οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι στρατιώτες που θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής αποστολής δεν θα έπρεπε να είναι μέρος μιας νατοϊκής δύναμης ούτε να καλύπτονται από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

H ομιλία το Χέγκσεθ στις Βρυξέλλες αναπροσανατολίζει τη στρατηγική του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, καθώς ο Τραμπ προετοιμάζεται για διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, όπως προκύπτει από το χθεσινό τηλεφώνημα των δυο ηγετών. Ο απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, είναι έτοιμος να παρουσιάσει στον Τραμπ προτάσεις για το τέλος του πολέμου τις επόμενες εβδομάδες.

Οι δηλώσεις του Χέγκσεθ φέρνουν επίσης σε δύσκολη θέση τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει υπογραμμίσει ότι θεωρεί τον ρόλο των ΗΠΑ απαραίτητο για οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφάλειας σε μια συμφωνία. Ο Ζελένσκι έχει επιμείνει ότι η μελλοντική ένταξη στο ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει αναγνωρισμένος στόχος.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να λάβουν ένα κομμάτι από τους τεράστιους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας ως αποζημίωση για τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια που ξόδεψαν για να βοηθήσουν το Κίεβο να αντισταθεί στη ρωσική εισβολή. «Τους είπα [στην Ουκρανία] ότι θέλω σπάνιες γαίες αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και ουσιαστικά έχουν συμφωνήσει να το κάνουν, ώστε τουλάχιστον να μην αισθανόμαστε ανόητοι», είπε ο Τραμπ. «Διαφορετικά, είμαστε ηλίθιοι. Τους είπα ότι πρέπει να πάρουμε κάτι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε αυτά τα χρήματα», πρόσθεσε.

Η αρχική αντίδραση από το Κίεβο στις δηλώσεις Χέγκσεθ για τα σύνορα ήταν οργισμένη. Ο Zελένσκι τόνισε μετά την ομιλία του επικεφαλής του Πενταγώνου ότι ο Πούτιν δεν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο και κάλεσε τον Τραμπ «να παράσχει πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας». Ο Ολέξαντρ Μέρεζκο, πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του ουκρανικού κοινοβουλίου, χαρακτήρισε τα σχόλια του Χέγκσεθ «παράλογα».

«Ο νέος υπουργός Άμυνας θα πρέπει απλά να ξεκινήσει κάνοντας μια επίσκεψη στην Ουκρανία για να γνωρίσει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», είπε ο Μέρεζκο. «Η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλη την επικράτειά της, αυτό είναι απολύτως εφικτό. Αλλά για να συμβεί αυτό, χρειάζονται περισσότερη στρατιωτική-τεχνική βοήθεια από τις ΗΠΑ και ισχυρότερες κυρώσεις-συγκεκριμένα, οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της ρωσικής οικονομίας», ανέφερε.

Η ομιλία του Χέγκσεθ δέχθηκε άμεση κριτική από υποστηρικτές της πολιτικής του Μπάιντεν, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι αποδυναμώνει τη θέση των ΗΠΑ πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, αφαιρώντας πιθανά σημεία πίεσης από το τραπέζι.

«Αυτές οι δηλώσεις συνιστούν πλήρη υποταγή στον Πούτιν» έγραψε ο Αλέξαντερ Βίντμαν, πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις στο X. «Αυτό θα ενδυναμώσει τον Πούτιν και θα υπονομεύσει τα συμφέροντα της ειρήνης στην Ουκρανία και την Ευρώπη» πρόσθεσε.

