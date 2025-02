Κίνα: Δραματική μείωση της έκθεσης σε αμερικανικά ομόλογα

Η Κίνα έχει μειώσει τις τοποθετήσεις της σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times, διακρατώντας τα περισσότερα από αυτά μέσω λογαριασμών χαμηλού προφίλ και επενδύοντας σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, η αξία του αμερικανικού κρατικού χρέους που κατέχουν Κινέζοι επενδυτές μειώθηκε κατά 57 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα $759 δισεκατομμύρια το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών. Αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τα κρατικά ομόλογα που κατέχει η Κίνα μέσω λογαριασμών σε θεματοφυλακές τρίτων χωρών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίζει την επιθυμία της Κίνας να διαφοροποιήσει τα συναλλαγματικά της αποθέματα, επενδύοντας σε assets όπως ο χρυσός. Επιπλέον, το Πεκίνο φαίνεται να επιδιώκει την απόκρυψη της πραγματικής έκτασης των τοποθετήσεών του σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα

Ο Brad Setser, πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρει ότι η Κίνα αποφάσισε γύρω στο 2010 ότι η κατοχή αμερικανικών κρατικών ομολόγων αποτελούσε κίνδυνο, καθώς μεγάλο μέρος του πλούτου της βρισκόταν στα χέρια ενός γεωπολιτικού αντιπάλου.

Η μείωση των κινεζικών τοποθετήσεων, όμως, πιθανώς διογκώνεται λόγω της μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων σε θεματοφύλακες τίτλων, όπως η Euroclear στο Βέλγιο και η Clearstream στο Λουξεμβούργο που έχει ως αποτέλεσμα αυτά να καταχωρούνται στις συγκεκριμένες χώρες.

Οι μεταβολές στην ξένη ιδιοκτησία αμερικανικών κρατικών ομολόγων παρακολουθούνται στενά, δεδομένης της ανάγκης της αμερικανικής κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμά της. Από το ανώτατο επίπεδο του 2011, οι αναφερόμενες τοποθετήσεις της Κίνας σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα έχουν μειωθεί κατά περίπου 550 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αντίθετα, οι τοποθετήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκαν κατά 34,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, του Βελγίου κατά 60,2 δισεκατομμύρια δολάρια και του Λουξεμβούργου κατά 84 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ιαπωνία παραμένει ο μεγαλύτερος κάτοχος με περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Οι συνολικές τοποθετήσεις της Κίνας σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω καθώς η χώρα συνεχίζει να διαφοροποιεί τα αποθεματικά της.

Ο Mark Sobel, πρόεδρος του Official Monetary and Financial Institutions Forum στις ΗΠΑ, σημειώνει ότι η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας αυξάνει την έκθεσή της σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός, ο οποίος θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους οικονομικής και αγοραστικής αστάθειας. Η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί κατά περίπου 12% μέχρι στιγμής φέτος, υποδεικνύοντας αυξημένη ζήτηση από μεγάλους αγοραστές.

Σύμφωνα με δεδομένα του World Gold Council, η Κίνα ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής χρυσού το τελευταίο τρίμηνο του 2024, προσθέτοντας 15,24 τόνους στα αποθέματά της. Ωστόσο, παρά την αύξηση κατά 13% των κινεζικών αποθεμάτων χρυσού τα τελευταία δύο χρόνια, ο χρυσός εξακολουθεί να αποτελεί σχετικά μικρό ποσοστό των συνολικών αποθεματικών της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας.

Ο Sobel επισημαίνει ότι η μείωση των τοποθετήσεων σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Κίνα εγκαταλείπει τα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια συνολικά. Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Κίνα αυξάνει τις αγορές άλλων ασφαλών αμερικανικών χρεογράφων, όπως ομόλογα των κρατικών οργανισμών.