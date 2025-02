Ρούμπιο: Ο Ζελένσκι είπε «ναι» στη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες και τα γύρισε

«Δεν μπορώ να πω ακόμη αν είναι σοβαροί για την ειρήνη», δήλωσε αναφερόμενος στη Ρωσία ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο μιλώντας στη δημοσιογράφο Catherine Herridge σε συνέντευξη που μεταδόθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Το μόνο στο οποίο συμφωνήσαμε είναι ότι θα συζητήσουμε την ειρήνη», πρόσθεσε, μετά τη συνάντησή του με ρωσική αντιπροσωπεία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η συνέντευξη δόθηκε εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου, με φόντο τις έντονες επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι ο ίδιος ενοχλήθηκε από τον Ζελένσκι στη συνάντηση που είχαν παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Βανς. Οπως είπε ο ίδιος σημείωσε ότι η χώρα του δεν θέλει να κλέψει τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας, «θέλουμε ένα joint venture». Θα είναι μια εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία και θα πάρουμε πίσω κάποια από τα 200 δισ. δολάρια που πλήρωσε ο Αμερικανός φορολογούμενος.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θέλουμε να γίνει η συμφωνία, αλλά θα πρέπει να περάσει από το κοινοβούλιο. Δυο ημέρες μετά δήλωσε ότι «δεν θα το κάνουμε».

«Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να το κάνουμε, αλλά η Ουκρανία βρίσκεται σε άλλη ήπειρο. Δεν επηρεάζει άμεσα την καθημερινή ζωή των Αμερικανών. Μας ενδιαφέρει γιατί έχει συνέπειες για τους συμμάχους μας και τελικά για τον κόσμο», σημείωσε ο Ρούμπιο.

«Θα πρέπει να υπάρχει ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης», συνέχισε, χαρακτηρίζοντας την κατηγορία του Ζελένσκι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ζει «σε έναν κόσμο παραπληροφόρησης» ως «πολύ αντιπαραγωγική».

