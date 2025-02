Bug στο voice-to-text της Apple: Αντικαθιστούσε το racist με το επώνυμο του Τραμπ!

Η Apple υποσχέθηκε να διορθώσει γρήγορα ένα σφάλμα στη λειτουργία voice-to-text που αντικαθιστούσε για λίγο λέξεις με σύμφωνο «r» - συμπεριλαμβανομένου του «racist» - με το «Trump».

Το φαινόμενο, το οποίο έγινε viral σε ένα βίντεο στο TikTok και γρήγορα αξιοποιήθηκε από δεξιούς σχολιαστές, έρχεται καθώς η εταιρεία των 3,7 τρισ. δολαρίων προσπαθεί να στηρίξει τη σχέση της με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Γνωρίζουμε ένα πρόβλημα με το μοντέλο αναγνώρισης ομιλίας που τροφοδοτεί την υπαγόρευση και κυκλοφορούμε μια διόρθωση σήμερα», δήλωσε η Apple την Τρίτη.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η εταιρεία δήλωσε ότι το σφάλμα προκλήθηκε από τα μοντέλα αναγνώρισης ομιλίας της που εμφανίζουν λέξεις που έχουν κάποιο επίπεδο «φωνητικής επικάλυψης»: Σε αυτή την περίπτωση, προτείνοντας τη λέξη «Trump», όταν οι χρήστες υπαγορεύουν λέξεις με σύμφωνο «r».

Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανάρτησαν βίντεο που αναπαρήγαγαν το σφάλμα την Τρίτη, με τον ακροδεξιό σχολιαστή Άλεξ Τζόουνς να κατηγορεί την εταιρεία για «υποσυνείδητο προγραμματισμό».

I can NOT believe that #Apple has allowed this to happen, it’s gross, it’s disgusting and massive slap in the face to the sitting president of the United States @realDonaldTrump



Apple fix this NOW!



You can’t hear but if you dictate the word racist the 1st word that pops up… pic.twitter.com/hhse5NBWFh