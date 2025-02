Ενεση άνω των 50 δισ. ευρώ στις κινεζικές τράπεζες

Η Κίνα θα ξεκινήσει την ανακεφαλαιοποίηση τριών από τις μεγαλύτερες τράπεζές της τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας, σε συνέχεια του μεγάλου πακέτου τόνωσης που παρουσιάστηκε πέρυσι για να στηριχτεί η οικονομία της χώρας που αγκομαχά.

Οι αρχές έχουν στόχο να εισφέρουν τουλάχιστον 400 δισ. γουάν (55 δισ. δολάρια, 52,6 δισ. ευρώ) φρέσκου κεφαλαίου, στην πρώτη φουρνιά, για τις Agricultural Bank of China, Bank of Communications και Postal Savings Bank of China, ενώ το σχέδιο θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου.

Η ρυθμιστική αρχή τραπεζών της χώρας ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο για πρώτη φορά το σχέδιό της για αναπλήρωση του βασικού κεφαλαίου στις έξι κορυφαίες κρατικές τράπεζες. Το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι θα εκδώσει ειδικά κρατικά ομόλογα για τη χρηματοδότηση του σχεδίου, με στόχο να ενισχυθεί ο τραπεζικός δανεισμός.

Συνολικά, η Κίνα πιθανώς θα εισφέρει έως και 1 τρισ. γουάν (130 δισ. ευρώ) στις μεγαλύτερες τράπεζές της.

Το Πεκίνο ενισχύει τη δύναμη του τραπεζικού του συστήματος -παρόλο που η πρώτη εξάδα των ιδρυμάτων έχει κεφάλαια που υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις-, μετά την εφαρμογή σειράς πολιτικών τόνωσης της οικονομίας, όπως μειώσεων στα βασικά επιτόκια αλλά και στα επιτόκια στεγαστικών δανείων. Επιστρατευμένες στον αγώνα στήριξης της οικονομίας, οι Agricultural Bank και Postal Savings (Αγροτική Τράπεζα και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) παλεύουν με χαμηλά περιθώρια κέρδους και αυξανόμενα επισφαλή χρέη.

Εφόσον πραγματοποιηθούν, οι κεφαλαιακές ενέσεις θα αποτελέσουν την πρώτη αντίστοιχη κίνηση του Πεκίνου μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008.