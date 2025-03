Ρουμανία: Δεύτερος αποκλεισμός ακροδεξιάς υποψηφιότητας μετά τον Γκεοργκέσκου

Η εκλογική επιτροπή της Ρουμανίας απέκλεισε από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου άλλη μια υποψήφια της ακροδεξιάς, αφού προηγουμένως είχε αποκλείσει και το φαβορί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τον Καλίν Γκεοργκέσκου.

Η επιτροπή ανακοίνωσε ότι αποφάσισε «να απορρίψει την υποψηφιότητα της Ντιάνα Σοσοάκα», χωρίς να δώσει άλλες εξηγήσεις προς το παρόν.

Στην 49χρονη ευρωβουλευτή είχε απαγορευτεί να θέσει υποψηφιότητα και στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, τον Νοέμβριο, οι οποίες στη συνέχεια ακυρώθηκαν. Το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε τότε ότι οι δηλώσεις της ήταν αντίθετες με τις «δημοκρατικές αξίες» και έθεταν σε κίνδυνο τη συμμετοχή της Ρουμανίας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.

«Είμαι η απόδειξη ότι δεν ζούμε σε δημοκρατική χώρα», αντέδρασε μέσω του Facebook η Σοσοάκα, δηλώνοντας ότι θα ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Την Πέμπτη, φόρεσε γάντια του μποξ για να καταθέσει την υποψηφιότητά της και δήλωσε «έτοιμη να πολεμήσει για άλλη μια φορά το σύστημα». Η χειμαρρώδης δικηγόρος, που, κατά τα πρότυπα του Ντόναλντ Τραμπ, έχει υιοθετήσει το σύνθημα «Να κάνουμε μεγάλη την Ευρώπη και τη Ρουμανία», κατηγορείται ότι αναπαράγει την προπαγάνδα του Κρεμλίνου και αντισημιτικές απόψεις. Έγινε γνωστή όταν αντιτάχθηκε στα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19 και τον Ιούλιο του 2024 απομακρύνθηκε από την αίθουσα των συνεδριάσεων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή διέκοψε τη συζήτηση με τις κραυγές της. Το κόμμα S.O.S România του οποίου ηγείται έλαβε ποσοστό περίπου 7% στις βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου και εξέλεξε 24 βουλευτές.

The Romanian Electoral Commission banned Diana Sosoaca, a completely unhinged openly pro-Russian candidate that routinely spends her weekends in the Russian embassy, from running in Romania's upcoming presidential race.



