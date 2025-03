Μαζική επίθεση από ΗΠΑ κατά των Χούθι στην Υεμένη

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι διέταξε στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον τοποθεσιών στην Υεμένη που ελέγχονται από τους Χούθι. Δήλωσε το Σάββατο ότι τα πλήγματα γίνονται ως απάντηση στις επιθέσεις των Χούθι εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη αλληλεγγύης με τη Χαμάς μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ισραήλ στη Γάζα το 2023.

Τα χτυπήματα περιγράφηκαν ως τα πλέον εκτεταμένα από εκείνα που πραγματοποιήθηκαν υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσουν ημέρες, αν όχι εβδομάδες, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης.

«Αυτές οι ανελέητες επιθέσεις έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και στην Παγκόσμια Οικονομία, ενώ, ταυτόχρονα, θέτουν σε κίνδυνο αθώες ζωές», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. «Θα χρησιμοποιήσουμε συντριπτική θανατηφόρα δύναμη μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας», είπε.

CENTCOM Forces Launch Large Scale Operation Against Iran-Backed Houthis in Yemen



On March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests, deter enemies, and… pic.twitter.com/u5yx8WneoG