Ισραήλ: Ξεκίνησε νέα χερσαία επιχείρηση στη Γάζα

Ο στρατός του Ισραήλ ξεκίνησε περιορισμένη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, καθώς η χώρα εντείνει τις πιέσεις στη Χαμάς για να απελευθερώσει τους ομήρους.

Στρατεύματα έχουν μετακινηθεί στο κέντρο και νότια του παλαιστινιακού εδάφους, με στόχο τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας μεταξύ βόρειων και νότιων περιοχών, ανέφεραν οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις στο X.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ο ισραηλινός στρατός ανέκτησε τον έλεγχο του διαδρόμου Nετζαρίμ, ο οποίος ουσιαστικά διχοτομεί τη Γάζα, από τον οποίο αποσύρθηκε μετά την κατάπαυση του πυρός στα μέσα Ιανουαρίου.

Το Ισραήλ ξεκίνησε εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα και πάλι αυτή την εβδομάδα, που έχουν επιφέρει ήδη τον θάνατο πάνω από 1.000 ανθρώπων, κυρίως αμάχων και γυναικόπαιδων, στον θύλακα που μετρά δεκάδες χιλιάδες νεκρούς μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 και πολλαπλάσιους τραυματίες, εν μέσω ανείπωτων συνθηκών πείνας και έλλειψης στέγης και περίθαλψης.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απηύθυνε «τελευταία προειδοποίηση» στους Παλαιστίνιους της Γάζας απαιτώντας να απελευθερώσουν του Ισραηλινούς ομήρους και να «ξεφορτωθούν» τη Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

«Εάν δεν απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι και εάν η Χαμάς δεν βγει τελείως από τη Γάζα, το Ισραήλ θα λάβει μέτρα σε κλίμακα που δεν έχει ληφθεί ποτέ άλλοτε. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε τη συμβουλή του Αμερικανού προέδρου: απελευθερώστε τους ομήρους και ξεφορτωθείτε τη Χαμάς», δήλωσε ο Κατς.

Παράλληλα, μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Ιερουσαλήμ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να απολύσει τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) Ρόνεν Μπαρ αλλά και τη γενική εισαγγελέα Γκαλί Μπαχαράβ-Μιαρά.

Tens of thousands of Israelis gathered outside Jerusalem, marching toward Prime Minister Netanyahu’s residence while blocking the city’s main entrance. A Reality Mapper captures scenes of the protests, which focused on opposition to #Netanyahu and the current government. pic.twitter.com/8c1eQNUd97