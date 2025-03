Τηλεφώνημα Τραμπ-Ζελένσκι: Είμαστε σε καλό δρόμο

Ολοκληρώθηκε το τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε την κλήση ως «πολύ καλή», ενώ διήρκησε περίπου μία ώρα, όπως ανέφερε.

«Μεγάλο μέρος της συζήτησης βασίστηκε στην κλήση που έγινε χθες με τον πρόεδρο Πούτιν προκειμένου να ευθυγραμμιστούν τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία όσον αφορά τα αιτήματα και τις ανάγκες τους», έγραψε.

«Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε να σταματήσει τα χτυπήματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές και κοινοποίησε αυτό το μήνυμα στον Τραμπ, σύμφωνα με πηγές.

Περαιτέρω ενημέρωση θα παράσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Μάικλ Βαλτς.

