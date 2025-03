Εκεχειρία στα ενεργειακά χτυπήματα συμφώνησαν Πούτιν-Τραμπ

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεσμεύτηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, αλλά δεν συμφώνησε σε ευρύτερη κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, όπως επιδίωκαν οι ΗΠΑ.

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι Πούτιν και Τραμπ συμφώνησαν να μείνουν σε επαφή για το θέμα της Ουκρανίας και ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για ειρηνική επίλυση της κρίσης.

Παράλληλα, συμφώνησε ότι η παύση των χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την επίτευξη εκεχειρίας, και έδωσε σχετική εντολή στον ρωσικό στρατό.

Επίσης, ομάδες ειδικών θα συζητήσουν το θέμα της Ουκρανίας, ενώ θα γίνουν ανταλλαγές κρατουμένων.

Το Κρεμλίνο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι δύο ηγέτες είχαν «λεπτομερή και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, στην οποία ο Πούτιν είπε ότι η επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία πρέπει να είναι «συνολική, βιώσιμη και μακροπρόθεσμη», λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της ίδιας της Ρωσίας και τις βαθύτερες αιτίες του πολέμου.

«Τονίστηκε ότι η βασική προϋπόθεση για την αποτροπή της κλιμάκωσης της σύγκρουσης και την προσπάθεια επίλυσής της με πολιτικά και διπλωματικά μέσα θα πρέπει να είναι η πλήρης παύση της ξένης στρατιωτικής βοήθειας και της παροχής πληροφοριών στο Κίεβο», ανέφερε το Κρεμλίνο. Επιπλέον, η Ουκρανία πρέπει να σταματήσει να επιστρατεύει νεοσύλλεκτους, ανέφερε.

«Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι το κίνημα προς την ειρήνη θα ξεκινήσει με κατάπαυση του πυρός στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών, καθώς και με τεχνικές διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή θαλάσσιας εκεχειρίας στη Μαύρη Θάλασσα, πλήρη κατάπαυση του πυρός και μόνιμη ειρήνη», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του σχετικά με την τηλεφωνική συνδιάλεξη. «Αυτές οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν αμέσως στη Μέση Ανατολή».

Το τηλεφώνημα διήρκεσε μιάμιση ώρα. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο, «πήγε καλά».

Για ιστορική στιγμή και για έναν ασφαλέστερο κόσμο έκανε λόγο νωρίτερα με ανάρτησή του στο Χ ο πληρεξούσιος του Κρεμλίνου Κίριλ Ντιμίτριεφ, υιοθετώντας μάλιστα πανηγυρικούς τόνους: «Υπό την ηγεσία του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Τραμπ, ο κόσμος έχει γίνει ένα πολύ πιο ασφαλές μέρος σήμερα! Ιστορικό! Επικό!», έγραψε.

