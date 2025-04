Σκληρή κριτική για Τραμπ από δισεκατομμυριούχους οπαδούς του

Ο Bill Ackman (φωτ.) και ο Stanley Druckenmiller επέκριναν την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε παγκόσμια κλίμακα.

Το νέο εμπορικό καθεστώς είναι ένα «λάθος», είπε ο Ackman, ιδρυτής της Pershing Square και ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ, σε μια ανάρτηση στο X. Ο Druckenmiller, ο πρώην προστατευόμενος του Τζορτζ Σόρος και μακροπρόθεσμο «γεράκι» με το έλλειμμα, αξιοποίησε επίσης το μέσο κοινωνικής δικτύωσης για να γράψει μια σπάνια ανάρτηση, συνεχίζοντας την κριτική που άσκησε σε μια συνέντευξη τον Ιανουάριο.

«Δεν υποστηρίζω δασμούς που υπερβαίνουν το 10%, κάτι που κατέστησα πολύ σαφές στη συνέντευξη», έγραψε επίσης ο Druckenmiller την Κυριακή, ως απάντηση σε προηγούμενη συνέντευξή του στο CNBC. Το Bloomberg News δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον λογαριασμό του Druckenmiller.

Η διευρυνόμενη κριτική ήρθε καθώς ο Τραμπ δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι ήταν έτοιμος να ανατρέψει τη στρατηγική που ξεκίνησε στις 9 Απριλίου, η οποία έχει πλήξει τις αγορές.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι η θέσπιση δασμών στις 9 Απριλίου εναντίον ολόκληρου του κόσμου -με μαζικά υψηλότερα από αυτά που εμείς χρεωνόμαστε- είναι λάθος», έγραψε ο Ackman σε ανάρτησή του στο X.

Skeptics are attempting to discredit my views by making the case that I am conflicted or otherwise vulnerable to tariffs, a market crash or a correction, or that I have somehow positioned our portfolio to benefit from my recommended 90-day pause on the implementation of…

Τα σχόλια Ackman σηματοδοτούν την πιο έντονη απόκλιση μέχρι σήμερα από έναν από τους κορυφαίους υποστηρικτές του προέδρου στη Wall Street, ο οποίος ανακοίνωσε την υποστήριξή του στον Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Τα σχόλια των παραπάνω προστίθενται σε προηγούμενα γραπτά του ιδρυτή του μεγαλύτερου hedge fund στον κόσμο, της Bridgewater Associates, Ray Dalio, ο οποίος είπε ότι οι συνέπειες θα είναι «σημαντικά στασιμοπληθωριστικές στις ΗΠΑ».

The Consequences of Liberation Day



Following up on my post below from earlier this week, now that we see yesterday's tariff announcements, it appears to me that the first order consequences of them will be significantly stagflationary in the U.S. and significantly… https://t.co/GIE4l68HAt