Αμοιβαίο μηδενικό δασμό στη βιομηχανία προτείνει στις ΗΠΑ η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε στις ΗΠΑ να εξαιρεθούν από τους δασμούς τα βιομηχανικά προϊόντα, πλήρως και αμοιβαία, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί εμπορικός πόλεμος, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Προτείναμε μηδενικούς δασμούς για τα βιομηχανικά προϊόντα. (…) Η Ευρώπη είναι πάντα έτοιμη να συνάψει καλή συμφωνία» με τις ΗΠΑ, είπε η Φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες. Αλλά «είμαστε επίσης έτοιμοι να απαντήσουμε με αντίμετρα και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας» απέναντι στην επιθετική εμπορική πολιτική του Τραμπ, προειδοποίησε.

Europe is ready to negotiate with the US.



We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.



Because we're always ready for a good deal.



But we’re also prepared to respond with countermeasures.



And protect ourselves against indirect effects through trade diversion.