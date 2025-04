Μπλανσάρ: Το όπλο της Κίνας που δεν υπολογίζει o Τραμπ

Η στρατηγική που ακολουθεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον εμπορικό πόλεμο κατά της Κίνας δεν τον ευνοεί, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Ολιβιέρ Μπλανσάρ.

Ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ τονίζει ότι η Κίνα φαίνεται πρόθυμη να πουλήσει τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου που έχει στην κατοχή της ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποστεί κεφαλαιακές απώλειες.

Και όπως επισημαίνει, το sell-off στα αμερικανικά ομόλογα δείχνει ότι δεν χρειάζονται πολλά για να κινηθεί προς τα πάνω η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω, η νέα αύξηση των δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα δεν μοιάζει με νικηφόρα στρατηγική, υπογραμμίζει ο Μπλανσάρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεδομένου του πολιτικού καθεστώτος της, στο παιχνίδι του ποιος θα δειλιάσει πρώτος, η κινεζική απολυταρχία μπορεί να απορροφήσει αρνητικές ειδήσεις για μεγαλύτερο διάστημα από την κυβέρνηση Τραμπ.

