Ελον Μασκ-Μόντι: Ραντεβού στην Ινδία με φόντο την καινοτομία

Ο δισεκατομμυριούχος Ελον Μασκ δήλωσε ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ινδία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

«Ήταν τιμή μου να μιλήσω με τον πρωθυπουργό Μόντι. Ανυπομονώ να επισκεφθώ την Ινδία αργότερα φέτος», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

Μία μέρα πριν, ο Μόντι αποκάλυψε ότι ο ίδιος και ο Μασκ συζήτησαν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας και της τεχνολογίας, σε τηλεφωνική επικοινωνία.

«Συζητήσαμε τις τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η Ινδία παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση των συνεργασιών μας με τις ΗΠΑ σε αυτούς τους τομείς», δήλωσε ο Μόντι στο ίδιο κοινωνικό δίκτυο.

