Σχέδιο Τραμπ για ριζικές περικοπές στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ένα προσχέδιο εκτελεστικού διατάγματος της κυβέρνησης Τραμπ που κυκλοφορεί μεταξύ Αμερικανών διπλωματών προτείνει μια ριζική μείωση και αναδιάρθρωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με αντίγραφο του εγγράφου που είδε το Bloomberg.

Oι αλλαγές, εάν εφαρμοστούν, θα αποτελέσουν μία από τις μεγαλύτερες αναδιοργανώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών από την ίδρυσή του το 1789. Το προσχέδιο, 16 σελίδων, έχει διανεμηθεί σε διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την αναφερόμενη αναδιάρθρωση «ψευδή είδηση» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Το διάταγμα θα καταργούσε δεκάδες θέσεις και τμήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ασχολούνται με το κλίμα, τους πρόσφυγες, τη δημοκρατία και την Αφρική, καθώς και το Γραφείο Διεθνών Οργανισμών, που συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη. Θα περιλάμβανε επίσης σοβαρές περικοπές στις διπλωματικές αποστολές στον Καναδά.

Σύμφωνα με τις αλλαγές, το εκτεταμένο Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα αναδιοργανωθεί σε τέσσερα περιφερειακά γραφεία που θα καλύπτουν τον Ινδο-Ειρηνικό, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Ευρασία. Ένας απροσδιόριστος αριθμός «μη απαραίτητων» πρεσβειών και προξενείων στην υποσαχάρια Αφρική θα κλείσει.

Οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν μέχρι την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο μετέδωσαν πρώτοι οι New York Times.

This is fake news. The ⁦@nytimes⁩ falls victim to another hoax. https://t.co/hXSiV1t9HC