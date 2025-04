Νέος σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη

Νέος σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η AFAD ανακοίνωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοικτά των ακτών του Μπουγιουκτσεκμετζέ της Κωνσταντινούπολης.

Είχε εστιακό βάθος 7,01 χιλιομέτρων.

