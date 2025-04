Μεγάλο black out ρεύματος χτύπησε Πορτογαλία και Ισπανία

Μεγάλη διακοπή ρεύματος έπληξε την Ισπανία και την Πορτογαλία, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα. Πληροφορίες του Euronews αναφέρουν προβλήματα με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο.

Εκατομμύρια έμειναν δίχως ρεύμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στην Πορτογαλία, επίσημες πηγές ανέφεραν στα εγχώρια μέσα ενημέρωσης ότι η διακοπή ήταν πανεθνική, ενώ παρόμοιες αναφορές έρχονται και από την Ισπανία. Χωρίς ρεύμα έμεινε το διεθνές αεροδρόμιο Barajas της Μαδρίτης, ενώ έχουν επηρεαστεί οι σιδηρόδρομοι και οι τηλεπικοινωνίες.

Πολίτες της Ανδόρας και περιοχών της Γαλλίας που συνορεύουν με την Ισπανία ανέφεραν επίσης ότι επλήγησαν από το μπλακ άουτ.

Η αιτία είναι ακόμη ασαφής. Τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης αναφέρουν προβλήματα με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο επηρέασε ωστόσο τα εθνικά δίκτυα στην Ιβηρική Χερσόνησο. Δεν αποκλείεται ωστόσο η κυβερνοεπίθεση.

Η ισπανική διαχειρίστρια του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρισμού Red Eléctrica ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν πρωτόκολλα για «αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με εταιρείες του κλάδου μετά το μπλακ άουτ που σημειώθηκε στο χερσόνησο».

Σύμφωνα με την Expresso, η πάροχος E-Redes της Πορτογαλίας είπε ότι το μπλακ άουτ οφειλόταν σε «πρόβλημα στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας». Οι Πορτογάλοι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου δήλωσαν ότι τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μετά το μπλακ άουτ υποδηλώνουν ότι ευθύνεται μια ανισορροπία τάσης.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία διαθέτουν εξαιρετικά ολοκληρωμένο ενεργειακό δίκτυο που λειτουργεί ως ενεργειακό νησί και συνδέεται με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω ενός μικρού αριθμού διασυνοριακών διασυνδέσεων με τη Γαλλία.

