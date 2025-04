Γεωργία: Έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια ακτιβιστών που στηρίζουν αντικυβερνητικούς διαδηλωτές

Εισαγγελείς ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν έρευνες σε διαμερίσματα πέντε ατόμων που βοήθησαν στην οργάνωση χρηματοδότησης εκστρατειών για να υποστηρίξουν του διαδηλωτές που έβγαιναν στους δρόμους, εν μέσω της καταστολής από την κυβέρνηση των διαδηλώσεων που μαίνονται εδώ και μήνες.

Οι Γεωργιανοί βγαίνουν στους δρόμους κάθε βράδυ από τον Νοέμβριο για να δηλώσουν την αντίθεσή τους στην απόφαση της κυβέρνησης να σταματήσει τις ενταξιακές συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που συνιστά μια ανατροπή του μακροχρόνιου εθνικού στόχου που είχε θέσει η χώρα αυτή του Νότιου Καυκάσου των 3,7 εκατομμυρίων κατοίκων.

Οι διαδηλώσεις προκάλεσαν την ταχεία καταστολή τους από την αστυνομία, με αποτέλεσμα να γίνουν εκατοντάδες συλλήψεις και να γίνει χρήση βίας εναντίον τους, όπως καταγγέλλουν οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον τρόπο που έδρασε η αστυνομία.

Το γραφείο της εισαγγελίας σε σημερινή του ανακοίνωση αναφέρει ότι οι έρευνες συνιστούν μέρος της εν εξελίξει ποινικής έρευνας για δολιοφθορά, απόπειρα δολιοφθοράς και χρήση κονδυλίων με σκοπό την παραβίαση της συνταγματικής τάξης, μεταξύ άλλων κατηγοριών.

Οι εισαγγελείς ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα τις έρευνες για τη χρηματοδότηση των εκστρατειών που διοργάνωσαν ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες βοήθησαν διαδηλωτές που συνελήφθησαν να έχουν νομική υποστήριξη και χρήματα για να πληρώσουν τα πρόστιμα. Οι εισαγγελείς κατηγορούν τις ομάδες αυτές ότι ενθαρρύνουν τους διαδηλωτές να προβαίνουν σε παράνομες δράσεις στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Οι αρχές έχουν δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εν λόγω ομάδων στο πλαίσιο της έρευνας.

Τα πέντε άτομα στα διαμερίσματα των οποίων έγιναν σήμερα έρευνες σχετίζονται όλα τους με τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Ορισμένοι εξ αυτών έγραψαν στο Facebook ότι οι αστυνομικοί τους κατάσχεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα και τους φορητούς υπολογιστές τους κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Τέσσερις από τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που κατηγορούνται ότι συνέδραμαν τους διαδηλωτές, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσουν το θέμα. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να έρθει σε επαφή με την πέμπτη ομάδα της κοινωνίας των πολιτών με την επωνυμία Foundation For Each Other 24/7 (Ίδρυμα ο Ένας για τον Άλλον 24/7).

Παραδοσιακά η Γεωργία που υπήρξε μεταξύ των πιο φιλοδυτικών και δημοκρατικών κρατών που διαδέχθηκαν τη Σοβιετική Ένωση, τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί περισσότερο προς τη Ρωσία υπό την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2012.

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κυβερνητικής καταστολής της φιλοδυτικής αντιπολίτευσης της Γεωργίας, το Γεωργιανό Όνειρο πέρασε αυτό τον μήνα νομοθεσία που απαγορεύει σε ξένους δωρητές να παρέχουν επιχορηγήσεις σε τοπικό επίπεδο χωρίς τη συγκατάθεση της κυβέρνησης, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν υψηλά πρόστιμα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ