Βατικανό: Μαύρο καπνό έβγαλε η πρώτη ψηφοφορία του κονκλαβίου

Ιστορική μέρα στο Βατικανό, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία για την εκλογή νέου Πάπα. Οι καρδινάλιοι κλείστηκαν στην Καπέλα Σιξτίνα και διεξήγαγαν την πρώτη ψηφοφορία, που έβγαλε τον «πρώτο καπνό» από την καμινάδα του Βατικανού. Όπως αναμενόταν, ο καπνός ήταν μαύρος, που σημαίνει ότι δεν υπήρξε εκλογή με την πρώτη, και η διαδικασία θα συνεχιστεί. Η αποψινή διαδικασία διήρκεσε αρκετά παραπάνω από το αναμενόμενο.

Η αρχή έγινε το πρωί, με τη δέηση και τη θεία λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου υπέρ της εκλογής του νέου Ποντίφικα.

Παρόντες ήταν όλοι οι καρδινάλιοι, 133 εκ των οποίων θα ψηφίσουν στο κονκλάβιο. Συλλειτούργησαν όλοι τους και χοροστάτησε ο γηραιότερος, ο Τζοβάνι Μπατίστα Ρε.

Περίπου 1,4 δισεκατομμύρια Καθολικοί περίμεναν, εν μέσω χειροκροτημάτων, τον λευκό καπνό που θα ανακοινώνει την εκλογή του νέου Ποντίφικα, του ανθρώπου που ελπίζουν ότι θα μπορέσει να ενώσει μια διχασμένη εκκλησία.

Σημειώνεται πάντως πως εδώ και αιώνες ο Πάπας δεν εκλέγεται την πρώτη μέρα του κονκλαβίου, ενώ οι ψηφοφορίες μπορεί να συνεχιστούν για πολλές ημέρες πριν ακουστεί το «Habemus Papam» (σημ. έχουμε Πάπα).

Για να τηρηθεί η άκρα μυστικότητα και η απομόνωση των καρδιναλίων εκλεκτόρων που απαιτεί η διαδικασία, η Αγία Έδρα έσπευσε να κλείσει τις τηλεπικοινωνίες σε όλη την επικράτεια του κρατιδίου.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, γύρω στους 30.000 πολίτες, ενώ έχουν επιστρατευθεί πάνω από 4.000 ένστολοι, έτοιμοι να επέμβουν ανά πάσα στιγμή. Εκτιμάται πως άμα τη εκλογή, όπως και στο παρελθόν, δεκάδες χιλιάδες κόσμου θα σπεύσουν για να παρακολουθήσουν την πρώτη ομιλία του νέου Πάπα από το μπαλκόνι «Λότζια της Ευλογίας».

Crowds wait for the smoke which will reveal the result of the first conclave ballot. pic.twitter.com/4v4TDzGrwB